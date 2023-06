De Volkskeuken: besluiteloos bonenpotje

Lentestoofpotje met witte bonen. Beeld Loethe Olthuis

Bonen zijn echt niet alleen wintervoedsel. Integendeel, juist doordat ze zo neutraal smaken, kun je ze prima combineren met allerlei verse groenten en kruiden. Bovendien zijn ze lekker bevredigend, zoals in dit recept, héél losjes gebaseerd op een stoofpotje met verse witte boontjes uit de Franse Vendée. Het is typisch zo’n gerecht dat niet kan kiezen, want is het nou soep of een ‘echt’ bonenpotje? Het voordeel is dat je daar zelf mee kunt spelen: je kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht verminderen. Wees dan ook terughoudend met het bouillonblokje, anders wordt het geheel snel te zout.

Je kunt elk soort witte bonen nemen dat je wilt: kleine witte, lima- of cannellinibonen, al vind ik gewone witte bonen eigenlijk het lekkerst. Selderij en peterselie springen in hun groei-enthousiasme nu bijna mijn kruidentuin uit. Het zijn allebei ondergewaardeerde kruiden. Selderij zorgt, net als tijm, voor meer diepte in de smaak en peterselie voor kruidige frisheid. Selderij houdt zijn aroma bij verhitten, peterselie niet: die voeg je op het laatst toe. Ook vet is een fantastische smaakmaker. Dat geeft de bonen een volle, bijna vleesachtige smaak, maar met een flinke plens goede olijfolie is het gerecht ook verrukkelijk. Laat u niet bang maken. Vijftig gram boter lijkt veel, maar per persoon valt het erg mee. In bonen zit geen vet, in groenten ook niet.

Ingrediënten

2 potten witte bonen à netto 365 g 2 eetl. olijfolie 1 middelgrote ui, fijngehakt 4 tenen knoflook, fijngehakt 4 grote bospenen, schoongemaakt, in kleine blokjes (ca. 250 g) 1/2 groentebouillonblokje 1 laurierblad 5 takjes tijm 1 bosje selderij, fijngehakt 150 g kerstomaatjes, gehalveerd 40-50 g roomboter (of een flinke scheut extra vierge olijfolie) 1 bosje bladpeterselie, fijngehakt

Spoel de bonen in een vergiet af onder de kraan en laat ze uitlekken. Verhit de olijfolie in een braadpan en bak de ui, knoflook en wortelblokjes 10 minuten op (heel) laag vuur, schep regelmatig om.

Voeg 0,7 liter water, het verkruimelde bouillonblokje, laurierblad en tijm toe, breng aan de kook en laat 4 minuten zachtjes koken in een dichte pan. Voeg de bonen, selderij en tomaatjes toe, breng weer zachtjes aan de kook en laat nog 5 minuten sudderen zonder deksel. Verwijder eventueel de laurier en de tijmtakjes (de blaadjes hebben losgelaten). Roer de boter of een flinke scheut goede olijfolie door de witte bonen en maak zo nodig op smaak af met zout. Bestrooi tenslotte met peterselie en eet met knapperig (stok)brood.