De Volkskeuken: asperges met een kleurtje

Groene aspergebroodjes met ei. Beeld Loethe Olthuis

Groene asperges zijn dezelfde als witte, alleen groeien ze boven de grond. Ze verkleuren door zonlicht en hebben ook een sterkere, wildere smaak.

Witte Nederlandse asperges zijn er nu volop, maar groene asperges worden hier maar mondjesmaat geteeld. Wil je verzekerd zijn van ‘Hollandse groene’, koop ze dan bij een bio-supermarkt zoals Ekoplaza. In de gangbare supermarkt komen ze nu ook wel uit Nederland, maar ze kunnen aangevuld zijn met ingevlogen asperges uit Peru of Mexico. Niet echt duurzaam. De herkomst moet op de verpakking staan of de winkel moet het kunnen aantonen.

Verse groene asperges hoef je niet te schillen. Maar ik kocht ze laatst bij een supermarkt die prat gaat op zijn groente en fruit en moest bijna de helft afsnijden. Gelukkig gebruik je voor deze broodjes halve asperges!

Ingrediënten

1 bosje groene asperges 10 plakjes (roomboter)bladerdeeg 5 biologische eieren, hardgekookt 50 ml slagroom (versgeraspte nootmuskaat) 100 g biologische achterham bloem voor bestuiven extra: bakpapier, kwastje

Leg de asperges een half uurtje in koud water. Snijd 2 centimeter van de onderkanten af: hoe verser de asperges, hoe minder je hoeft af te snijden. Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien.

Halveer de asperges. Breng een bodem water met zout aan de kook in een pan waar de aspergehelften in passen. Kook ze in 3-5 minuten beetgaar en spoel de asperges af in een vergiet onder de koude kraan. Laat ze goed uitlekken. Pel intussen de eieren en prak ze fijn met een vork. Meng er zo veel slagroom door, dat het een smeuïg maar niet te nat mengsel wordt. Breng het ei-slagroommengsel goed pittig op smaak met zout, peper en eventueel versgeraspte nootmuskaat. Snijd de plakken ham in kwarten.

Bekleed de bakplaat met bakpapier. Verwarm de oven voor op 210 graden (hetelucht). Bestuif een schoon aanrechtblad met bloem. Verwijder het plastic van het bladerdeeg en leg de velletjes naast elkaar neer, punten naar boven en naar onderen. Rol elke aspergehelft in een kwart plakje ham, het is niet erg als je wat ham tekortkomt. Leg de aspergestukken in het midden van de bladerdeegplakjes. Verdeel het eimengsel erover. Vouw de zijkanten van de bladerdeegplakjes dicht over de asperges met ei heen, maak de punten met een kwastje vochtig met wat water (dan plakken ze beter). Leg de aspergebroodjes op de bakplaat en bestrijk de bovenkant ook met wat water. Bak ze in 15 minuten goudbruin en knapperig en eet ze direct.