De Volkskeuken: asperge op zichzelf

Quiche met groene asperge. Beeld Sake Slootweg

Rond de kroning van Charles III ging het in het Verenigd Koninkrijk over een quiche. De koninklijke quiche met spinazie, tuinbonen, dragon en een berg parmezaan. Bedacht door Buckingham Palace, bedoeld als feestelijk recept voor alle Britten op kroningsdag.

Een culinair journalist van The Guardian merkte droogjes op dat de koninklijke chef wel was vergeten om te zeggen dat je de gare spinazie eerst moet uitknijpen. Uit Frankrijk kwam het bericht dat dit geen quiche, maar een groentetaart was. Te duur! Vonden sommigen. Te simpel! Zeiden weer anderen.

Mijn kritiek is juist dat het nog simpeler had gemogen. Franse quiche-klassiekers blinken uit in eenvoud. In een quiche lorraine gaan behalve de ei-roomvulling officieel alleen spekjes. In een uienquiche alleen ui. Dat is al smaak genoeg.

Ik paste de één-hoofdingrediënt-regel toe op groene asperge. Natuurlijk, kaas erbij is ook smakelijk, maar zo op zichzelf vind ik het een prachtige manier om te proeven wat voor een lekkere groente de groene asperge is.

Ingrediënten Voor het deeg:

200 g bloem

100 g koude boter, in blokjes

1 ei

gedroogde (witte) bonen of bakparels Voor de vulling:

100 g groene aspergetips

Sap van ½ citroen

3 eieren

250 ml slagroom

Wrijf de bloem, boter en een snufje zout met uw vingertoppen tot kruim. Kneed het ei en 3 eetlepels koud water hier doorheen. Druk het deeg samen tot een bal. Leg 1 uur in folie gewikkeld in de koelkast.

Verwarm de oven op 200 graden (hetelucht). Kneed het deeg eventjes door en rol uit tot een plak van 2-3 millimeter dik. Gebruik hierbij royaal bloem. Beboter een taartvorm van 25 cm breed en met een lage rand (3 cm). Druk het deeg in de vorm, snijd overtollig deeg weg, maar houd enkele millimeters boven de rand over. Prik de bodem in met een vork en zet een halfuurtje in de koelkast.

Bedek bodem en randen met een vel bakpapier en vul met bonen. Bak 15-20 minuten in de oven, verwijder bonen en bakpapier en bak nog 5 minuten tot het deeg droog is. Zet apart en verlaag de oventemperatuur naar 180 graden.

Hussel de aspergepunten door wat olijfolie. Bak ze op hoog vuur tot ze bruine randjes hebben en zacht zijn. Besprenkel met zout en citroensap.

Leg de asperges in rechte banen in de taartbodem. Kluts eieren en room met peper en zout door elkaar en giet eroverheen. Bak 10-15 minuten tot het eimengsel net is gestold.