De Volkskeuken: aardbeientaart

Aardbeien-frambozentaart Beeld Loethe Olthuis

Ik had eigenlijk iets leuks met spitskool bedacht voor vandaag, maar toen werd het opeens dertig graden en tijd voor de buurtbarbecue. Volstrekt vergeten natuurlijk: of ik het toetje wilde maken? Nu was ik net in Frankrijk geweest en had daar een geweldige aardbeien-frambozentaart gegeten die eufemistisch ‘kwarktaart’ heette, maar die vooral uit roomkaas bleek te bestaan. Geen probleem, vond ik, een toetje moet lekker zijn, en niet zozeer caloriearm of gezond. Dus vroeg ik het recept: moeilijk is het niet, maar je bent wel even bezig.

Een keukenmachine is handig, maar met een staafmixer en een gewone mixer kom je ook een eind. Je kunt de taart een dag van te voren maken en voor het eten/de barbecue uit de vorm halen en garneren. Het lostrekken van het plastic folie is een tikje lastig, doe het met beleid. De roomkaas moet ook weer niet smelten (dan kan zo met dit weer), dan krijg je hem moeilijk uit het pakje.



Ingrediënten 250 g roomboterkoekjes, bv. sprits 90 g boter (+ extra voor invetten) 8 gelatineblaadjes 500 g frambozen en aardbeien, schoongemaakt (+ extra vruchten voor garnering) 2 eet. frambozen- of aardbeienlimonadesiroop 75 g witte basterdsuiker sap van ½ citroen 400 g roomkaas, type Philadelphia, op kamertemperatuur 400 g roomkaas, type Mon Chou, op kamertemperatuur Eventueel muntblaadjes o.i.d. voor garnering Extra: springvorm 26 cm doorsnede, plastic folie; keukenmachine, staafmixer, mixer

Vet de springvorm in en bekleed hem zo glad mogelijk met plastic folie. Maal de koekjes fijn in een keukenmachine of met de staafmixer. Smelt de boter en meng goed door het koekjeskruim. Verdeel gelijkmatig over de bodem van de springvorm en zet de vorm in de koelkast. Week de gelatineblaadjes in ruim koud water. Pureer de aardbeien/frambozen met de limonadesiroop, basterdsuiker en het citroensap tot een saus, houd 3 eetlepels achter. Klop de roomkaas goed los in een grote kom, klop er ongeveer driekwart van de vruchtensaus door. Doe de rest van de vruchtensaus in een pannetje, voeg de uitgeknepen gelatine toe en verwarm al roerend op laag vuur tot de gelatine is opgelost. Klop het gelatinemengsel ook door de roomkaas. Schenk het vruchten-roomkaasmengsel in de springvorm en laat minstens 8 uur in de koelkast opstijven.

Verwijder de springvorm. Til de taart voorzichtig aan het folie van de springvormbodem af, op een platte schaal. Trek voorzichtig het plastic folie er onderuit. Schenk de achtergehouden vruchtensaus erover en garneer met aardbeien, frambozen en blaadjes.