De Indiase keuken is zoveel méér dan curry, zegt deze kookboekenschrijver

Paulami Joshi Beeld Els Zweerink

Ghavan: rijstcrêpes met groene kokos-chutney De chutney: 2 el chana dal (gedroogde splitkikkererwten), 90 g verse kokos (diepvries),75 g grofgehakte koriander, 2 cm gemberwortel, 2 groene rawitpepers (gebruik minder of mildere groene pepers als u niet van pittig houdt), halve tl zout, kwart tl suiker, 2 el zonnebloemolie, halve tl mosterdzaad, 2 gedroogde chilipepers in grote stukken, kwart tl asfoetida; 4 kerrieblaadjes Rooster de chana dal al omscheppend in een droge pan tot ze goudbruin tot donkerbruin zijn – ongeveer 5 minuten. Maal dan alle ingrediënten uit de lijst tot en met de suiker met een paar lepels water tot een gladde pasta in een keukenmachine (zo’n klein ‘bullet’-molentje werkt goed) of in een vijzel. Verhit de olie in een koekenpan op middelhoog vuur en fruit het mosterdzaad en de gedroogde chilipepers enkele minuten. Zet het vuur uit, roer de kerrieblaadjes en de asfoetida erdoor, giet de hete olie over de chutney en roer door. De crêpes 240 g rijstmeel, 1 dungesneden groene rawitpeper, 10 g fijngesneden koriander, 1 volle tl zout, zonnebloemolie Meng in een ruime kom het rijstmeel met peper, koriander en zout. Voeg geleidelijk aan 500 ml lauw water toe en roer goed tot een glad, mageremelkdun beslag. Verhit een lepel olie in een crêpepan of koekenpan op middelhoog vuur. Schenk vanaf 10 cm hoogte 1 soeplepel beslag in de pan, en draai rondjes zodat het goed wordt verdeeld; er zullen gaatjes in komen, dat hoort. Neem voor extra knapperigheid nog een lepel olie en sprenkel die over de randen en gaatjes van de crêpe. Draai om na een minuut of vier, als de crêpe lichtbruin en knapperig is, en bak dan de andere kant. Roer tussendoor het beslag goed, rijstmeel heeft de neiging naar de bodem te zakken. Houd de crêpes warm en serveer ze kraakvers, met de chutney.

Hoeveel bloem je moet gebruiken voor het maken van één samosa, zo’n rechtopstaand, puntmutsvormig Noord-Indiaas pasteitje gevuld met pittige groenten? Met haar vingertoppen grijpt Paulami Joshi een handje in de platte schaal, en maakt er een slordig hoopje van. ‘Dit zijn er twee’, zegt ze. Een tweede hoopje komt ernaast. ‘En dit zijn er nog twee.’

Paulami Joshi Beeld Els Zweerink

Dan, lachend: ‘Ik heb altijd geleerd om te koken op gevoel. Voor het schrijven van mijn boek moest ik een weegschaal en maatlepels aanschaffen, want die had ik niet eens in huis.’ Ze heeft net aardappels gestampt en er gember, veel komijn en kurkuma en doperwten doorheen gemengd. ‘Dat wordt de vulling, die moet je goed zouten. En ik geef er meestal tamarinde- of muntchutney bij. Ik heb samosa’s trouwens pas hier in Nederland leren maken, want waar ik vandaan kom, is dat echt buitendedeurvoedsel. Je kunt ze op iedere straathoek kopen – gloeiend heet, net uit het vet. Heerlijk met een beker thee!’

Vegetarisch en veganistisch

Joshi groeide op in Mumbai, in het westen van India. In 2017 verhuisde ze met haar man naar Hoofddorp, toen die een baan kreeg bij een groot ict-bedrijf. ‘Ik had daarvoor altijd in de marketing gewerkt, maar ik merkte direct dat mensen geïnteresseerd waren in onze keuken. Daarom begon ik hier en daar een workshop te geven, en dat werden er steeds meer.’ Inmiddels geeft ze, met haar bedrijf ‘Spice Trip with Paulami,’ wekelijks kooklessen in Amsterdam en Rotterdam en stelt kruidenpakketten samen. ‘Er valt gewoon superveel te vertellen. Mensen zijn momenteel vooral ook heel geïnteresseerd in vegetarische en veganistische gerechten, de Indiase keuken is wat dat betreft heel compleet.’

Hoofddorp. Paulami Joshi kookt thuis een gerecht uit haar kookboek. Beeld Els Zweerink

Zo zijn beide gerechten die ze vandaag maakt (naast de samosa’s ook Zuid-Indiase optbijtcrêpes met een werkelijk onweerstaanbare groene kokos-chutney) helemaal vrij van dierlijke producten. ‘Samosa’s zijn nog wel redelijk bekend hier. Maar over het geheel genomen weten Nederlanders weinig van de Indiase keuken, en wát ze weten is heel erg beïnvloed door het Indiaas dat de Britten eten en wat dus ook al een afgeleide is. Indiase restaurants die in Engeland openden, en later ook hier, koken meestal een aangepaste Punjabi-keuken, uit het noorden. Vrijwel alle hier bekende bereidingen, met brood, zuivel en vrij zware gerechten, komen daarvandaan. Maar de Bengaalse keuken, of de Tamil-keuken of die van Goa, zijn weer diametraal anders.’

Diverse keukens

India is een ongeëvenaard divers land met 22 officiëel erkende talen en tienduizenden dialecten. In haar boek, De bijbel van de Indiase keuken, laat Joshi daarom zien hoe de keukens van de verschillende regio’s van elkaar verschillen. ‘Mensen vragen mij soms: maakte je moeder thuis ook elke dag vers naanbrood?’ Maar waar ik vandaan kom aten we helemaal geen brood. Wij aten rijst. Kokos gebruiken ze dan weer niet in het noorden. Ook wanneer er wél dezelfde ingrediënten worden gebruikt, zijn de gerechten vaak heel verschillend opgebouwd. In garam masala zitten in de ene provincie maar drie kruiden, in de andere wel twaalf. En daar komt dan ook nog allerlei invloed van buitenaf bij: van de Engelsen, die de thee meebrachten, maar ook van de Chinezen en Portugezen. En Mumbai heeft bijvoorbeeld een superinteressante keuken die Parsi heet, en meekwam met de Perzische immigranten.’

Paulami Joshi Beeld Els Zweerink

Zoals in veel Zuid-Indiase gerechten is bij de ontbijtcrêpes het condiment, de groene kokos-chutney, eigenlijk het middelpunt van het gerecht. ‘Ik leerde dit maken van een studievriendin’, zegt Joshi. ‘Ik gebruik geroosterde chana dal, splitkikkererwten, een beetje zoals je pijnboompitten gebruikt in pesto: ze voegen een lekkere gebakken, notige smaak toe en wat substantie. Vroeger hadden mensen een platte rolvijzel om hun chutneys te malen, maar nu doet vrijwel iedereen het met een keukenmachine.’ Typisch is ook de smaakopbouw, waarbij in verschillende etappes verschillende kruiden en smaakmakers worden toegevoegd. Gerechten worden afgemaakt door ze te overgieten met gekruide, hete olie – in het Engels wordt dit vaak met to temper aangeduid, ofwel temperen. De groene chutney begint te sissen als die wordt geraakt door het hete mosterdzaad en de gedroogde peper en een iets gebrande, zoete geur vult de keuken.

Duivelsdrek

Joshi haalt een klein geel potje tevoorschijn waarop ‘The yellow powder’ staat. ‘Dit’, zegt ze geheimzinnig, ‘is asafoetida – ook wel duivelsdrek genoemd. Het ruikt naar gedroogde knoflook, uien en, eerlijk gezegd, ook nogal overtuigend naar scheten. Je moet er echt maar een heel klein beetje van nemen, maar dan helpt het juist tegen flatulentie, vooral bij peulvruchtgerechten. Het geeft het echt een enorme klap diepte en hartigheid. Als ik asafoetida ruik, ben ik direct in India.’ Van het dunne beslag bakt Joshi de pannekoekjes, die in de pan een prachtig krokant kantwerk van gaatjes vormen. De samosa’s gaan in de hete olie – ‘die mag niet al te heet zijn, want dan krijgen ze donkere blazen’.

Samosa’s Beeld Els Zweerink

De pannekoekjes zijn krokant, hartig en aromatisch van de koriander en de peper, de chutney heeft een ongelooflijk complexe en toch ook frisse smaak. Joshi: ‘Vaak wordt bij de Indiase keuken niet verder gekeken dan ‘curry’. Die naam is sowieso al misleidend: alsof al die verscheidenheid aan gerechten tot één term kan worden teruggebracht. De waarheid is dat er zó veel verschillende keukens in India bestaan, dat er waarschijnlijk geen mens is die ze allemaal heeft gegeten.’

Rijstcrêpes Beeld Els Zweerink