De galgenwijn van Don Giovanni groeit tegenwoordig in de bergen van Trentino

Anders dan het label Terre del Föhn doet vermoeden, smaakt deze marzemino bergachtig koel.

‘Eccellente marzimino!’ zingt Don Giovanni, vlak voordat hij wordt opgeslokt door de hel. Galgenwijn, zou je kunnen zeggen. Maar was het nou door Mozarts eigen toedoen dat de wijn zo wordt genoemd? Mwa. Hij zou hem als 14-jarige (those were the days...) hebben geproefd op zijn eerste reis naar Italië, in 1769. Maar librettist Lorenzo Da Ponte lijkt me een betere kandidaat: priester en docent literatuur en retorica, met een maîtresse en twee kinderen, uit Venetië geschopt vanwege liederlijk gedrag. Die lustte wel een slok, ook van de oude druif marzi-, tegenwoordig marzemino.

Die van nu groeit op de flanken van de bergen in Trentino (en niet bij Sevilla in Spanje, waar Don Juan/Giovanni zich afspeelt). De Cantina Montfort van de familie Simoni maakt er een onder het label Terre del Föhn – ik vermoed dat door hun wijngaarden regelmatig een warme bergwind waait. Hij smaakt desondanks bergachtig koel, ‘blauwig’, geurt naar bosbessen en viooltjes en heeft een prettig bittertje. Frisse rode, slank, geen dikke pleaser voor af-en-toe-drinkers; primitivo-liefhebbers gaan even een blokje om. Fijn bij boerenkool met en zonder worst: alpenwijn.

Marzemino Terre del Föhn