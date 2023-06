De échte aarbeientijd begint nu

Beeld ANP

Verjaardagstaart

Het was feest bij Yvette van Boven. De familie kwam over en er werd gegeten, er werd geproost, nog meer gegeten en nog meer geproost. Het enige wat ontbrak, was een echte verjaardagstaart. Dus hiep hiep hoera, daar is hij - met aardbeien.

Klik hier voor het recept

Hartig toetje

Bij aardbeien komen veel mensen niet verder dan toetjes. Aardbei met suiker, aardbei met slagroom, constateert Onno Kleyn. Hij had nog een voorraadje Parmigiano Reggiano, schaafde die in krullen over de aardbeien, deed er wat tijm, peper en balsimico-azijn bij en per favore, een heerlijk hartig hapje.

Klik hier voor het recept

Aardbeienrisotto

Alweer lang geleden vierde Pay-Uun Hiu een onvergetelijke bruiloft in Siena, die nog onvergetelijker werd door een risotto met aardbeien en Chianti classico. Een voorgerecht of hoofdgerecht (met een flinke salade) voor una giornata particolare.

Klik hier voor het recept

Aardbeienkoningin Loethe

Loethe Olthuis mag de aardbeienkoningin van de Volkskeuken worden genoemd. Zij heeft de afgelopen jaren met voorsprong de meeste aardbeienrecepten geleverd. Het ultieme aardbeitoetje met sinaasappelsaus, pistachnootje en mangoijs mag u zeker niet missen, maar ook de gefrituurde aardbeien met crème-de-menthe-sabayon zijn een knaller om een zomers diner mee te besluiten.

Klik hier voor het recept van het ultieme aardbeitoetje

Klik hier voor het recept van de gefrituurde aarbeien met crème-de-menthesabayon

Apentaartje

Chimpansees eten wat ze voor de voeten komt, concludeerde Marie Louise Schipper na het lezen van een studie over de voedingsgewoonten van gorilla’s, orang-oetans en chimps. En die zijn heel wat gevarieerder dan menig mensendieet. Schipper maakte een pre-zomers fruittaartje.

Klik hier voor het recept

Fruitgums

Jarenlang probeerde Tallina van den Hoed zelf snoep te maken. Tevergeefs en na vele plakkerige exercities gaf ze het op. Tot ze een simpel recept vond waarvoor geen thermometer nodig was en geen ijzingwekkende goochelarij met gloeiende hete suikerdraden. Genoeg aardbeien gehad? Deze fruitgums kunnen van elke fruitsoort worden gemaakt.

Klik hier voor het recept