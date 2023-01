De alcoholvrije dranken op basis van thee bevallen Onno Kleyn het best

Met wat vertraging dan eindelijk hier aandacht voor iets alcoholvrijs. En dan geen van alcohol ontdane wijn – daar kan ik het niet mee vinden. Dat is een industrieel gemangeld product dat nooit naar wijn smaakt. Mocht je het toch willen proberen: kies schuimende. Achter koolzuur kun je veel verstoppen, dat toont ook alcoholvrij bier al aan. Ik heb wat andere alcoholvrije dranken geprobeerd en mij bevallen die op basis van thee het best. Let wel, als ik zelf geen wijn drink, houd ik het bij water, plat water zelfs, want de zoetheid van alcohol laat zich niet vervangen door het zoet van suiker, en dat is telkens waar men naar grijpt bij het produceren van alcoholvrije dranken. Alles smaakt naar sterk verdunde frisdrank. Maar die met thee hebben nog een aardig extra aroma.

Van Nahmen, een Duits vruchtensapbedrijf, maakt ‘juicy tea’ in vier varianten, witte thee met kweepeer, darjeeling met rabarber en rozenwater, rieslingdruiven met verveine, en earl grey met perzik en citroengras. Die met rabarber vond ik de minste, de rest was vriendelijk en geurig. Bruisen een beetje, smaken vrijwel droog, glimlachen het glas uit.

Van Nahmen Juicy Tea Beeld .