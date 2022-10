Dat Onno Kleyn een wijn van advertentiekoning Neleman proeft, komt omdat hij hem goed vond

Onno Kleyn drinkt een herfstige wijn in de kracht van zijn leven: donkerfruitig met een likje koekkruiden.

Laat ik het nog maar eens zeggen: nee, er is geen relatie tussen de advertentie-afdeling en de redactie van de Volkskrant. En ja, ik laat wijnverkopers weten dat ze in deze rubriek komen, wanneer ik zonder last of ruggespraak een wijn van ze heb uitgekozen. Anders grijpt u misschien mis door een gebrek aan voorraad. Dat hier nu een wijn van advertentiekoning Neleman staat, komt omdat ik hem goed vond. Aantrekkelijk. Opvallend. En anders dan sommigen in wijnland ben ik ervan overtuigd dat Derrick Nelemans missie om iedereen biologische wijn te laten drinken – die van hem of van iemand anders – oprecht is.

Neleman importeerde lang vooral vlot, jong wijnwerk. Maar het gamma breidde zich uit. Hier nu een tempranillo-monastrell uit 2019. Het is een crianza, een wijn die sowieso al driekwart jaar ‘opvoeding’ krijgt (dat betekent crianza) in eiken vaten, maar daarna nog door mocht rijpen. In de kracht van zijn leven is hij nu, donkerfruitig, een likje koekkruiden, een prettige beet van tannine, een herfstige wijn. Vegetariër Neleman eet er geen biefstuk bij, maar bronstige bonenschotels met Spaans veel knoflook. Goed idee.

Signature crianza tempranillo-monastrell 2019, Neleman Beeld .