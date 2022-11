Café Marseille serveert Frans eten op z’n Rotterdams – niet zo opgepoetst zoals je vaak ziet

We treffen een uitstekende steak bearnaise, goede prijzen en vrolijke bediening in het knettertierige Café Marseille. De ruwe randjes die we hier en daar tegenkomen horen vast bij het concept.

Café Marseille

Eerste Middellandstraat 16B, Rotterdam

www.cafemarseille.nl

Cijfer: 8

Zuid-Frans eetcafé, dagelijks open van 11 tot middernacht. Overdag broodjes en viennoiserie, ’s avonds Franse klassiekers en fruits de mer. Hoofdgerechten vanaf € 14,50.

Een paar jaar geleden liep ik voor deze krant mee met een op Franse leest geschoeide bakker, die me tijdens het rollen van zijn beroemde croissants een simpel maar belangrijk inzicht verschafte in de prijs-kwaliteitverhouding. Nederlandse bakkerijen, vertelde hij me, willen doorgaans croissants verkopen die niet te veel kosten, maar wel altijd allemaal precies hetzelfde zijn.

Om dat voor elkaar te krijgen moet ingeleverd worden op smaak, want langzaam gerezen en handmatig gevormd deeg zonder toevoegingen zorgt voor lekkerdere croissants, maar kent een grillig maakproces. Wil je broodjes die zowel perfect gelijkmatig als uitstekend van smaak zijn, dan zijn die automatisch veel duurder, omdat de onvermijdelijke misbaksels (of liever: de net-niet-helemaal-raak-baksels) worden weggegooid. ‘Maar ik wil juist niet dat mijn croissantjes ineens € 2,50 per stuk kosten’, zei die bakker. ‘Onze producten zien er daarom soms de ene dag net iets anders uit dan de andere. En de klanten accepteren ook dat hun croissant vandaag misschien net wat minder breed of krom is dan gisteren, omdat de kwaliteit over het geheel genomen hoger is terwijl de prijs schappelijk blijft.’ De ongelijkmatigheid was als het ware deel van het concept.

Rommelig als een oude kroeg

Ik moest aan deze bakker denken toen ik na het diner op een vrijdagavond weer buiten stond bij Café Marseille, om de hoek bij de Rotterdamse West-Kruiskade. Niet alleen omdat ze daar ook huisgemaakte croissants verkopen – de zaak is de hele dag open en noemt zich daarom ‘Café Apéro Deli Lunch Diner Marseille’, je kunt er terecht van de vroege ochtendkoffie tot de naborrel. Maar vooral omdat ik er diezelfde weloverwogen ruwerandjesmentaliteit dacht te bespeuren. En die kan de, zeker in deze tijd, vurig gewenste heilige graal van goede kwaliteit voor een schappelijke prijs hier en daar nog mogelijk maken.

Het restaurant zit op een stompe hoek en loopt daardoor van een punt aan de binnenkant (waar zich het luikje naar de keuken bevindt) uit naar het brede terras aan de buitenkant. Dat zit bomvol op deze warme herfstavond, en ook binnen is het gezellig druk. Een vrolijke ober leidt ons de trap op en plaatst ons op het balkon waar we ongegeneerd het publiek beneden kunnen bespieden. De inrichting is doordacht, maar ook lekker rommelig als een oude kroeg, zodat je nergens het gevoel krijgt dat er een designbureau achter zit dat de boel heeft dichtgetimmerd met een sluitend concept en een lichtplan. De boel ademt eerder een soort ruwe romantiek, van filterloze Gauloises tussen eeltige vingers en van bonkige zeelui aan wiebelende tafeltjes. Heel Rotterdams ook, op een of andere manier, met minder van dat opgepoetst Parijzige dat je bij Franse bistro’s in bijvoorbeeld Amsterdam vaak ziet.

Een kleurrijk team van leuke types zet het eten en drinken in volle borden en glazen op tafel. Op een flatscreen aan de muur worden nouvelle vague-films vertoond, er is een beeldig sportcafébarretje, waaruit apéro-klassiekers als kir royal en lillet-tonic worden geschonken. Uit de speakers klinkt muziek die bijna niet boven de tierige bak herrie van het uitgelaten publiek uitkomt: we horen eerst iets van oude disco, en daarna... ‘Is dit nou AC/DC?’, vraag ik mijn tafelgenoot – het is geen restaurant voor stiltezoekers.

Bistroklassiekers

Op de kaart zien we een kloeke lijst met grote gerechten, kleine gerechten en bijgerechten die allemaal bij en door elkaar kunnen worden besteld. Er zijn veel bistroklassiekers als œuf mayo, confit de canard met linzen, steak bernaise, saucisse-puree en moules-frites. Daarnaast is er een lijstje fruits de mer (’s zondags zijn de oesters 1 euro) en de ober toetert ons nog een hele batterij ‘naast de kaart’ toe: champignonsoep, sardines van de plancha, bavette met rodewijnsaus, zalmfilet met hollandaise, zeebaars met antiboise en smeus. Dat laatste is een verrukkelijke Vlaamse karnemelkstamper met grijze garnaaltjes, beurre noisette en een gepocheerd ei – helaas, herstelt de ober zich: al helemaal op.

Steak Béarnaise Beeld Els Zweerink

We drinken een heerlijke citron pressé en een door de chef zelf geïmporteerde muscadet sèvre et maine, waarvan we overigens het sterke vermoeden hebben dat het hier niet de muscadet maar de andere huiswijn, een sauvignon blanc, betreft. Die is ook best prima, maar dit soort verwarringen krijg je dus wel als glazen niet aan tafel worden ingeschonken. De portie kippenleverpastei (€ 7,50) blijkt een reusachtige portie kippenleverpastei – ik schat het op minimaal 250 gram – romig en glad, maar heel degelijk gemaakt met cognac en veel boter, ernaast toast en welkom fris van zuurkool en augurkjes. De portie die onze benedenburen (een tafel van zes mannen) een ogenblik later op tafel krijgen is een stuk kleiner – mogelijk heeft ook hier een verwisseling plaatsgevonden.

Royale gerechten

Heel aardig is de Vega Apéro – een selectie wisselende groentegerechtjes die staan uitgestald in de vitrine bij de voordeur, en die besteld kunnen worden in een kleine portie met drie soorten (€ 9,50) of een grote portie met vijf (€ 14,50). Wij nemen de kleine en dat is alsnog best veel: heerlijk aangemaakte puy-linzen met rozemarijn en bitter roodlof; een fijne salade van tomaatjes en kleine kikkererwten, romige hummus, dikke aioli en een minder geslaagd mengsel van onaangemaakte sperziebonen en muffe minimais dat was opgeknapt van wat vinaigrette.

Dagelijks wisselende groentegerechten uit de vitrine Beeld Els Zweerink

De vissoep (€ 11,50, ook als hoofdgerecht te bestellen) is ook weer een royale kom prima soep – zoals het hoort met veel door de passe-vite gedraaide vis die de boel de nodige binding geeft, een likje tomaat en wat anijzige pastis. Ook de bijgeleverde rouille is voorbeeldig. De twee pulpotentakels van de grill (€ 10,50) zijn ook lekker, geserveerd met beurre blanc en zeekraal. Over de steak bearnaise (met € 22 meer dan goed geprijsd) kunnen we kort zijn: die is precies zoals we hem graag hebben. Een mooie ribeye met bruine randjes en een sappig, rood binnenste; een knettereffectieve, lekker zure bearnaisesaus; fijne dunne frites.

Als desserts bestellen we de tarte au citron en de kouign-amann, dat is een Bretons, gelamineerd gebak met veel boter erin – je spreekt het ongeveer uit als kwing-a-mon (€ 7,50). Die laatste is niet zo goed gelukt: hard, bruin en zielig als het vergeten kontje van een oud suikerbrood, in plaats van onweerstaanbaar vlokkig en boterig zoals het hoort. Er ligt een enorme bol ijs op en een nog veel grotere toef onaangekondigde slagroom – alsof de kok het arme ding ook een beetje heeft willen verstoppen. De citroentaart (€ 5,50) bevalt wél: goed zuur met een knapperige bodem, en even met een brander bewerkt voor een lekker bitter-karamellige toets.

Tarte au citron. Beeld Els Zweerink

Marseille hanteert hier en daar de Franse slag en heeft ruwe randjes die ons in een duurdere zaak tegen de haren in hadden gestreken. Maar bij zo’n plezierig restaurant dat alles zelf maakt en toch zulke prijzen als deze kan handhaven, beschouwen we het met liefde – en de Franse bakker indachtig – als deel van het concept.