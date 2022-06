Bij Stadsjochies in Utrecht eet je tussen de ingrediënten die je later op je bord vindt

Restaurant Stadsjochies. Beeld Els Zweerink

Stadsjochies, Rijndijk 14, Utrecht

stadsjochies.nl Cijfer: 8 Vast menu van die (€ 33) t/m zes gangen (€ 66). Open do t/m zo, vrijdag en zaterdag met een rondleiding door de kas. Ook lunch en borrel.

We zijn gevoelsmatig de stad nog niet uit, als we plotseling verschrikkelijk de stad uit zijn. Door de Vogelnamenbuurt, onder de drukke Waterlinieweg door en om de hoek bij het FC Utrecht-stadion Galgenwaard, blijkt een bruggetje te zijn waarachter ineens het platteland begint: niks dan velden, bomen, paarden en schapen. En een reusachtige kas, want dat is waar restaurant Stadsjochies huist – zelf noemen ze het daarom een ‘kastaurant’, maar er is een grens aan ludieke horecabenamingen, zelfs voor mij.

Restaurant Stadsjochies. Beeld Els Zweerink

Het is de weelderigste tijd van het jaar in de tuin, alle planten zitten dik in het frisse blad en bloemen zijn er in alle kleuren. In de kruidenbakken waarlangs we naar het zonovergoten terras lopen, staan meterslange, kleuterhoge rozemarijnstruiken en wufte bossen huacatay (geurige Peruaanse munt, zeer en vogue op restaurantborden). In de kas worden bonen omhoog geleid en zien we bloemen zo ver het oog reikt. Het gebied van 1,6 hectare werd een paar jaar geleden overgenomen door een ict’er die bij toeval kwam aanwaaien, toen hij een plek zocht om zijn camper te stallen. Hij begon groenten en kruiden te telen in de oude kassen, en sleet ze aan de Utrechtse horeca. Later sloten zich nog twee anderen aan, werd de hele boel verbouwd en de kassen vervangen, en opende het restaurant. De zoontjes van de baas keken hun ogen uit: konden courgettes zo groot worden? En worteltjes... groeien die onder de grond? ‘Tja, echt van die stadsjochies,’ mopperde pa, ‘die nog moeten leren waar hun eten vandaan komt.’ Vandaar de naam.

Worteltjes in eigen jus met kurkumayoghurt, afrikaantjes en polenta. Beeld Els Zweerink

Wij zitten ondertussen te spinnen op het terras, vanwaar je de grote kruiden- en theetuin kunt ruiken en waar we een prima blond bier hebben besteld dat het restaurant zelf laat brouwen. Het menu wisselt met het aanbod uit kas en tuin mee, er is keuze tussen drie tot zes gangen. Op alle tafels staan de bloemen ook op hun mooist te geuren; hier paarse borage, daar lupine, en bij ons prachtig bloeiend dille. De wijnkaart is beknopt en betaalbaar, en we krijgen een lekker broodje met goeie boter en een boeket aan superverse kruiden eromheen.

Volledige cyclus

We zien hoe de chefs in de grote keuken de mensen in de bediening voortdurend van alles laten proeven – dat vind ik altijd een goed teken. Toch hebben de jonge serveersters en obers moeite om gerechten met de juiste beschrijving op tafel te krijgen. Het begint al met de amuse, een blanc manger (melkpuddinkje) van bloemkool met granola van lijnzaad en amandel. De serveerster: ‘We hebben hier een blanquette met daarop een quinoa!’ Bij de kaasplank determineert de ober alle vier de kazen verkeerd (‘dit is een soort brie, en dat is... ook een soort brie’), en pas als we vragen waar die kaas dan vandaan komt, blijkt dat ze allemaal afkomstig zijn van de maar vijf kilometer zuidelijker gelegen Oudwijker kaasmakerij – dat zeg je er dan toch even bij? Het stoort niet héél erg want iedereen is vrolijk en vriendelijk, maar het is wel een beetje een gemiste kans voor een restaurant dat met recht trots is op z’n hyperlokale waar.

Jonge bietjes met vinaigrette van vlierbloesem en hangop met dillebloem. Beeld Els Zweerink

Tof aan het koken met groenten die je zelf kweekt, zo weten ook veel moestuiners, is dat je de volledige levenscyclus van de plant kunt meemaken en dus ook niet-reguliere onderdelen in de keuken kunt gebruiken. Zo krijgen we een fris voorgerecht van jonge, als ceviche gemarineerde meiknol en slangenradijs. Dat laatste betreft niet, zoals de serveerster vertelt, een langwerpig merk ondergrondse knolletjes, maar de bovengrondse ‘hauwtjes’ of peulen die groeien uit een radijsplant die je laat doorschieten. Knapperig, vegetaal en pittig smaken ze, erg fijn bij de ketchupachtige saus van Oost-Indische kers en de citroen-achtige afrikaantjes. De gemarineerde knol is een klein beetje wrang, alsof-ie niet in rauwe marinade is gegooid maar gekookt is in het limoensap, die daardoor aan frisheid inboet.

Dan zijn er smakelijke jonge bietjes met een lekker floraal-frisse vinaigrette van vlierbloesem en dille, hangop met dillebloem, bietjescrème, gefrituurde bietenchipjes, korenbloem en mosterdbloem. En het wordt godzijdank nu eens niet ‘bereidingen van biet’ genoemd! De bloemen spelen echt een hoofdrol in het gerecht, in plaats van alleen ter garnering te dienen, en het geheel is superlevendig, knettereenvoudig en heerlijk. Ook het uiengerecht bevalt, met een gegrild vers roze uitje, een lichte, soubise-achtige saus, gebakken palmkool, knapperig gepofte spelt en eidooier: een heel luxueus en heel compleet vegetarisch gerecht.

Ijs van zoethout met venkelschuim, meringues en cremeux van witte chocolade. Beeld Els Zweerink

Het vegetarische hoofdgerecht zit ook goed in elkaar: piepjonge, geroosterde worteltjes en gefrituurde polenta liggen in een nogal intense, diephartigzoete worteljus met fenegriek, witte wijn en laurier. Wat frisse kurkumahangop, goudsbloem en huacatay maken het bord af: het oranjegele bordje ziet er extreem gezellig uit. Voor de vleeseter is er een Marokkaans geïnspireerd gerecht met een stukje prima gestoofde lamsschouder, tuinboontjes, meiraap en olijvenkruim, en ook flink wat gekonfijte citroen en olijf in de jus. Erbij een lepel heerlijk boterige aardappelpuree.

Leuk geprobeerd

Alleen het dessert is een tegenvaller. Het is ijs van zoethout met kikkergroen schuim van venkel, een cremeux van witte chocolade en venkel en meringues met wat salmiakzout erin. Het idee van een nagerecht met deze droppige smaken is heel aardig, maar het geheel komt niet bij elkaar doordat er geen zuur in het dessert is aangebracht als broodnodig contrast, waardoor het bij elkaar vooral heel zoet is (en een beetje flets zout). De meringues zijn eiig en flauw. Leuk geprobeerd, maar deze moet even terug naar de tekentafel.

Alles bij elkaar is Stadsjochies evenwel een heel fijne plek om de stad even te ontvluchten. Zowel conceptueel als culinair zit deze vrolijke kwekerij-eterij hartstikke goed in elkaar.