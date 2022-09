Bij Man Nam in Rotterdam eet je spetterend Koreaans met een reuzenijsje toe

Restaurant Man Nam in Rotterdam. Beeld Els Zweerink

Heeft u ook zo’n behoefte aan wat eind-van-de-zomerse totaalopvrolijking? Dan raad ik u aan eens ergens Koreaans te gaan eten – dat kan tegenwoordig in vrijwel alle Nederlandse steden. Korea is groot en z’n culinaire cultuur complex en zeer regionaal bepaald, maar in z’n algemeenheid denk ik dat veilig kan worden gesteld dat de Zuid-Koreanen wereldkampioen vrolijk smaakmaken zijn.

De gehele gereedschapskist aan wat eten spetterend, spannend, verkwikkend, hartig, pittig en zalig maakt, wordt uit de kast gehaald. Alomtegenwoordig zijn de umami en gelaagdheid van soja- en peperpasta’s, zoals doenjang (miso-achtige sojapasta), ganjang (een soort sojasaus) en gochujang (een peperpasta die je tegenwoordig ook bij goed gesorteerde supermarkten vindt). Daarnaast zijn de frisheid van gember, bosui en knoflook aanwezig, en ook de verslavende baksmaak van gebarbecued vlees en hardgebakken looksoorten. En dan is er nog de karakteristiek zuivelfrisse hartigheid van ingelegde groenten die deel uitmaken van vrijwel elke maaltijd. Kimchi (pittige, lactogefermenteerde kool, knol, komkommer of kiemen) is dan ook het nationale gerecht van Zuid-Korea, waarvoor de meeste huishoudens zelfs een speciaal ingerichte koelkast hebben.

Aanstekelijke sfeer

De restaurantkeukens zijn al even uitbundig. Koreaanse barbecue, Korean fried chicken en Koreaanse dumplings (mandu) zijn al lange tijd geliefd in de Verenigde Staten, waar veel grote steden een grote Koreaanse gemeenschap hebben. Ook hier maken de gerechten en ingrediënten nu een opmars. Bij Man Nam, van de in Zuid-Korea geboren Rotterdammer Donny Kim, kunt u prima terecht voor een scala aan gerechten, zowel traditioneel als moderner.

Kim verliet zijn goedbetaalde kantoorbaan om het restaurant te openen, dat met een klein terras zit ingeklemd tussen een Beter Horen en een zonweringspecialist. De zaak is spartaans ingericht – op een tafeltje met action figures en een ‘Save water drink soju’-neonlamp na. De feestelijke sfeer komt vooral van het eten en de gasten; allebei zijn in grote hoeveelheden aangerukt. Het is een gezellige, volle bak reuring: groepen vrienden die grote tafelgrills bedienen, meisjes met kleurige hoofddoeken die reusachtige ijsjes en stapels kleverige gefrituurde kip eten, na alles uitgebreid te hebben gefotografeerd. Er wordt gegeten met stokjes, met handen, met handen in plastic handschoenen, met vorken, er wordt geschept uit grote soeplepels en geslurpt uit kommen – de sfeer is beslist aanstekelijk.

Yang yeam chicken in zoetpittige saus. Beeld Els Zweerink

De basis van een Koreaans maal

De basisopbouw voor een traditioneel Koreaans maal bestaat meestal uit rijst (bap), dunne of substantiëlere soep (tang of guk), aan te vullen met bijvoorbeeld een stoofpot (jigae) en/of geroosterde, gegrilde of gestoomde vlees- of visgerechten. Eten dat wordt geserveerd bij alcohol wordt anju genoemd. De hippe kleverige gefrituurde kip is uitstekend bij bier, en een gerecht als roergebakken kimchi met tofu (dubu-kimchi) wordt gezien als de uitgelezen begeleider van het verraderlijke rijstdestillaat soju. Altijd komen kleine bijgerechten op tafel die banchan worden genoemd: ingelegde groenten, stukjes omelet, gedroogde vis of gestoomde visfarce.

Ook bij Man Nam krijgen we direct een bordje groenten: ingemaakte komkommer, een taugéslaatje en een wel héél klein plukje kimchi, dat evenwel goed smaakt. Er staat blond huisbier en Aziatisch bier op de kaart, verschillende soorten soju en soju-cocktails en ook de Koreaanse, melkachtige rijstwijn makgeolli met verschillende smaakjes. De kaart is groot, alles is om te delen en kiezen is moeilijk. De bediening is niet allemaal even goed ingelicht over de grootte en inhoud van gerechten, maar de eigenaar, die bij vrijwel elke tafel even een praatje maakt, legt het ons enthousiast en behulpzaam uit.

Overdadig, smakelijk en superfeestelijk

We beginnen met de yang yeam chicken (€ 16,40), een kloeke portie knapperige vleugelonderdelen die zijn gewenteld door een zoetpittige saus van gochujang, knoflook, suiker, specerijen. Er wordt een heel lijstje soorten gefrituurde kip aangeboden, van heel pittig (‘The Angry Korean’) tot zoet, met yoghurt en ui of met honing en boter. Zuivel en Amerikaanse vleesconserven worden vrij veel gebruikt in de moderne Koreaanse keuken. Zo staat hier ook dakgalbi (€ 29,40, pikante, geroerbakte kipschotel) onder een dikke laag gesmolten kaas op de kaart. En de door Anthony Bourdain zo geprezen ‘Korean Army Stew’, die normaal gesproken vol vleesconserven als spam zit, komt bij Man Nam met huisgemaakte worst. Een kimchi-pannekoek hoort superkrokant, baksteenrood en verslavend hartig te zijn; hier lag-ie al een tijdje en vinden we hem nogal melig en daarvoor te duur (€ 14,40). Japchae (€ 13,40) is een roerbakgerecht van lichtgele glasnoedels gemaakt van zoeteaardappelzetmeel (dangmyeon) met verschillende groenten en paddestoelen en op smaak gebracht met sesam en soja. Lekker.

Korean Beef Brisket, die zelf kan worden gegrild. Beeld Els Zweerink

Er is een hele lijst bulgogi-gerechten (letterlijk: vuur-vlees) van rund, varken en ook van oktopus (rond de € 20). Heel leuk zijn de tafelgrills waarbij het vlees, al dan niet gemarineerd, zelf kan worden gegrild en met bijgerechten en condimenten in sla gerold. We eten een geweldige tofustoof (Soon Bubu Geon-Gol Special, € 29,40). De pittige soep is rijk gevuld met grote stukken zachte tofu, buikspek, ei, rijstkoekjes, groenten en paddestoelen. Ook de Beef Shortrib Soup (€ 17,40) in een zalige vleesbouillon waar je direct van opknapt, smaakt uitstekend.

Bingsu met mango. Beeld Els Zweerink

Bingsu is Koreaans schaafijs, dat wordt gemaakt met een machine die bevroren gecondenseerde melk verhakselt tot zoete sneeuw. Man Nam serveert verschillende smaken, van rode bonen en sesam tot aardbeien en chocolade. Op aanraden van de eigenaar kiezen wij die met mango (€ 13,90). De bingsu is ook om met de hele tafel te delen: het is een reusachtige berg sneeuw op een bord ijs en lijkt bedoeld als toetje voor een reuzenkleuter. Er ligt verse, smakelijke mango op en het geheel is versierd met een groot rood snoepje en een takje munt. Overdadig, smakelijk en superfeestelijk.

Zie daarbij maar eens een najaarsdip vol te houden.