Bij Mama Gaia in Haarlem staan de vegan gerechten helemaal op zichzelf, zonder dat er iets ‘vervangen’ moet worden

Veel restauranttips die ik van lezers krijg zijn verbazingwekkend gedetailleerd – soms zijn het bijna uitgewerkte recensies op zich, met besliste instructies over wanneer ik het best kan gaan en wat ik dan moet bestellen. Maar soms, zoals deze week, krijg ik ook tips waarvoor ik zelf nog behoorlijk op speurtocht moet. ‘Ik weet niet meer hoe dit veganistische restaurant heet’, liet de minimalistische tipgever weten, ‘maar het zit achter station Haarlem in een soort clubhuis voor moderne duurzame types, met warmtepompen enzo.’ Ik ben altijd in voor een uitdaging en ging op zoek.

Restaurant Mama Gaia, Haarlem. Beeld Els Zweerink

Mama Gaia Gonnetstraat 26, Haarlem mamagaiahaarlem.nl Cijfer: 8- Veganistisch restaurant in een pand voor duurzame bedrijven. Overdag kun je er flexwerken met lunch, koffie en thee inbegrepen (€ 27,50), ’s avonds is er een vast menu met drie (€ 38), vier (€ 45) of vijf gangen (€ 55).

Bedrijfspand én flexwerkplek

Een clubhuis voor moderne duurzame types, redeneerde ik, noemt zichzelf doorgaans geen clubhuis meer maar een sustainability hub of zoiets, en moderne duurzame types noemen veganistische gerechten ook al jaren niet meer veganistisch maar plant based. Binnen vijf minuten had ik beet: het moest hier gaan om Mama Gaia.

Impact Hub Oceans (‘een sustainable hub om impact te maken’) was vroeger een laboratorium van Gist-Brocades (en nog eerder: de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek). Het betreft een soort kruising tussen een bedrijfspand en een flexwerkplek. Er huizen progressieve, wereldverbeterende ondernemingen, zoals waterflessengigant Dopper, maar je kunt er als klein bedrijf of zzp’er ook een werkplek huren per maand of per dag. Voor € 27,50 kun je er de hele dag zitten werken met onbeperkt koffie, thee en een lunch – best een slim bedrijfsmodel. ’s Avonds is iedereen welkom voor het plantaardige diner van drie, vier of vijf gangen, en de Spaanse vrouwelijke chef sleepte daarmee al de prijs voor het beste veganistische restaurant van 2022 in de wacht.

Gefrituurde zuurkool

De zaak is behoorlijk groot en ruim opgezet, waarbij je kunt eten in verschillende hoekjes en zitjes, aan tafels en aan de bar. We worden hartelijk ontvangen en krijgen direct een broodje en de uitgebreide drankenkaart. Daarop zien we twintig goed geprijsde (veelal bio) wijnen die allemaal ook per glas verkrijgbaar zijn, lokale biertjes en cocktails. Ook degenen die geen beneveling blieven, komen uitstekend aan hun trekken met – naast mocktails en de verrassend prima alcoholvrije wijnen van Kolonne Null – een hele riedel volwassen limonades van Roze Bunker die je met bruiswater of gewoon water kunt nemen. Wij kiezen de smoked lime met prik (€ 3,80) en die is erg lekker. Ook de (niet-alcoholvrije) riesling van Weingut Knewitz (€ 8,50) bevalt. Bij het broodje komt een met knoflook aangemaakte margarine – die is oké van smaak, maar als ik geen boter krijg (of een héél bijzonder lekkere margarine zoals onlangs bij De Nieuwe Winkel) maak je me blijer met wat lekkere olijfolie en zeezout.

We kiezen voor vijf gangen, en na een loempiaatje met linzen en pompoen als – tikje braaf en behoorlijk afgekoeld – hapje vooraf, overtuigt het eerste gerecht meteen: op lage temperatuur gegaarde witlof met gefrituurde zuurkool, geroosterde pastinaak en miso. Alle groenten zijn liefdevol bereid: de witlof fluwelig zacht en goed bitter; de pastinaak met bruine, knagerige randjes. Miso en pompoenpitjes zorgen voor umami en contrast, en de gefrituurde zuurkool vind ik echt een vondst: lekker krokant, met die fijne mondvullende hartigheid van melkzuurfermentatie. Een soort salt-en-vinegarchips, maar beter. Wat een slim bedacht, goed gedoseerd gerecht.

Sri Lankaanse rodelinzencurry. Beeld Els Zweerink

Dat geldt ook voor de geroosterde pompoen met mais. Aan de van zichzelf vrij milde, zoetige groenten zijn allerlei pittige, hartige en zure smaken uit de Koreaanse keuken toegevoegd: op de pompoen ligt het pittige peperstrooisel gochugaru, de romige, helgele maissaus is opgeleukt met ssamjang (een saus van peper- en sojafermenten). Een rolletje van komijnig shisoblad gevuld met nashipeer zorgt voor een frisse tegenhanger, net als de lekker zuur-fruitige appelgelei en gefrituurde maisknabbeltjes.

Schot in de roos

Vichyssoise is een koude soep van prei, aardappel en sjalotten. Bij Mama Gaia is de aardappel ingeruild voor de wat minder zetmelige bloemkool. Dat werkt qua structuur uitstekend, maar we vinden de koude crème wat aan de flauwe kant: alsof deze wel is geproefd toen hij warm was, maar afgekoeld niet meer. Bovenop ligt een geroosterde king boleet, een smakelijk worteltje met harissa en een kraakverse tempura van enokipaddestoelen (fluweelpootjes die in een soort opeengepakt bosje groeien). Het is lekker, maar wil niet echt een gerecht worden.

Het hoofdgerecht is gelukkig weer een schot in de roos: een zachte Sri Lankaanse rodelinzencurry (dal parippu noemen ze dat daar) vol spetterende smaken van uien, pepers, limoenblad en kokos, met daarop geroosterde baby-aubergines: die zijn pittig en rokerig met een bijna zuivelachtig binnenste onder een knapperig korstje, alles geserveerd in een stevige puree van sushirijst (een soort fijne congee) met een papadum.

Witlof met gefrituurde zuurkool, geroosterde pastinaak en miso. Beeld Els Zweerink

Zompige karamel

Als dessert krijgen we een gerecht dat doorgaans met zijn poten stevig in de dierlijke vetten en eiwitten staat, namelijk een crème brûlée met vanille-ijs. De custard onder het karameldakje is gemaakt van linzenroom en gebonden met maizena, het ijs op basis van kokosmelk. Er zit goeie vanille in en de smaak is ook verbazingwekkend goed. Helaas is de custard warm en het karameldakje daardoor zompig geworden, wat de hele crème brûlée-experience tenietdoet. Die bestaat immers (vraag maar aan Amélie, die inmiddels vast ook vegan is geworden) vooral uit het met je lepeltje breken van het laagje karamel bovenop. Dat moet beter kunnen. Ook de opmaak, met allerlei rommelig verkruimelde koekjes en een grote bol ijs bovenop, is onnodig slordig. Ik vind trouwens dat een crème brûlée, veganistisch of niet, sowieso nooit met ijs moet worden geserveerd, omdat vanille-ijs en custard gewoon twee verschijningsvormen zijn van precies hetzelfde, en elkaar daarom alleen maar in de weg zitten.

Crème brûlée met vanille-ijs. Beeld Els Zweerink

Los daarvan hebben we echt een fijne avond gehad. Wat opvalt bij Mama Gaia is de afwezigheid van kunstgrepen: het zijn gerechten die (op het dessert na dan) helemaal op zichzelf staan en waar van alles in te beleven is, zonder dat er iets ‘vervangen’, ‘geveganiseerd’ of nagemaakt wordt. Het zijn simpelweg goed bedachte, uitstekend uitgevoerde groentegerechten die weten dat ze spetterend genoeg zijn om hun eters te behagen. Dat is erg fijn eten.