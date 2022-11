Bij Maeve in Utrecht krijg je verfijnde, elegante bordjes eten met veel groente

Restaurant Maeve in Utrecht. Beeld Els Zweerink

Werfkelders zijn een bijzonder soort opslag- en losplaatsen aan het water, onder de straat. In Utrecht, waar er aan de grachten meer dan zevenhonderd zijn, vond deze typische bouw zijn oorsprong in een veranderende waterhuishouding gedurende de vroege Middeleeuwen, die zorgde voor een andere loop van de Vecht en hogere wallen langs het water. Ook restaurant Maeve, in een monumentaal pandje aan de Nieuwegracht, heeft er een, al wordt die voor andere soorten waterhuishouding gebruikt. De toiletten zitten erin, alsmede de wijnkelder.

Op straatniveau kom je het restaurant binnen bij de grote open keuken. Er zijn twee eetzaaltjes, generiek-modern ingericht met een visgraatvloer, zwartstalen deuren en muurdecoratie met reusachtige bloemen. De zaak is in handen van het jonge horecastel Vera Voorend en Tommy Janssen. De twee hebben hun sporen al ruimschoots verdiend in allerlei chique zaken. Vier jaar geleden kwamen we chef Janssen ook al eens tegen, toen hij chef was bij Bentinck in Amerongen. Daar hadden we toen nog best wat op aan te merken, maar inmiddels lijkt zijn stijl heel verdienstelijk opgedroogd: hij maakt verfijnde, elegante bordjes eten met veel groen – alles keurig binnen de lijntjes van de fine dining maar héél zorgvuldig uitgevoerd. Voorend is een uiterst attente en vaardige gastvrouw en een stralende verschijning, een plezier om aan tafel te hebben. Ook de sommelier is een leuke kerel, die met groot enthousiasme en hier en daar een theatraal handgebaar zijn wijnen schenkt.

Nederlandse wijnen

Van de kleine aperitiefkaart kiezen we de mousserende HopHoutthee van het Betuws wijndomijn (€ 8); een tikkie zoete, tikkie bittere en ook zwoel naar jasmijn en kamille smakende alcoholvrije drank. Ook is er een prima Nederlandse blanc de blancs van Landgoed Heenwerf uit Brabant (Alliance, € 13,50). Een Belgisch stel maakt daar louter mousserende wijnen van chardonnay- en auxerroisdruiven. Er staan sowieso veel Nederlandse wijnen op de kaart. De oesters, Spaanse ham en kaviaar slaan we over. Er is een vast menu van vijf tot zeven gangen, maar veel mensen om ons heen kiezen het all-inclusive menu (op de website aangeprezen met een nogal ambtelijk: ‘Laat u ontzorgen’) met aperitief, wijn, water en koffie bij de prijs inbegrepen. Wij besluiten tot zes gangen, eenmaal vegetarisch.

Er verschijnt een hele riedel rijkversierde amuses waarbij sommige verfijnd en eetlustopwekkend zijn (een frisse tartelette met hangop en boontjes; een overdadig, maar heerlijk makreelslaatje met karnemelkvinaigrette, hollandaise- én noilly-pratsaus), andere een beetje obligaat. Zoals de bevroren komkommerbal op een nestje van kataifideeg (inclusief de instructie hem ‘in één keer op te eten’) en de gevulde, nogal eiige meringue met yuzu en vadouvan. De vegetariër krijgt ook een norichipje met curry en een uit pindakaascrème gekleide pinda, of, aldus de ober: ‘Letterlijk een pinda, nagemaakt van pinda’ – wat zorgt voor een kleine kortsluiting in mijn brein.

De voorgerechten zijn erg goed: de vleeseter krijgt een torentje voorbeeldig met de hand gesneden kalfstartaar met rauwe langoustine; een slaatje van granny smith en komkommer (de beloofde zuring was blijkbaar op); en een soort ring van mierikswortelcrème die de boel van fijne pit voorziet. Het geheel is versierd met malse takjes en blaadjes; fris en smakelijk – alleen de bevroren bal die er bovenop ligt (‘parel van granny smith’) vinden wij wat temperatuur en textuur betreft minder goed werken.

Als vegetarisch voorgerecht is er een soort kunstig gevormde, hartige bavarois van schapenyoghurt met bospeen, gember, rode peper en bieslook met een dressing van goedgedoseerde citrus en soja. Ook dit gerecht is versierd met zeekraal en andere plantjes en heel fris, een uitstekend en verrassend voorgerecht. We vermoedden overigens dat het puddinkje is gebonden met gelatine, en dat is eigenlijk niet vegetarisch (meer over gelatinegebruik in het kader), maar de chef laat desgevraagd weten dat dat niet het geval is, en dat het het plantaardige zeewierbindmiddel agar betreft.

Razendknap gebalanceerd

Prachtig is het lauwwarme gerecht van verschillende tomaten: gepekeld, als chutney, gepeld en met velletje, alle overgoten door een heldere tomatenbouillon. Het is een ogenschijnlijk ingetogen maar razendknap gebalanceerd gerecht waarin van alles aan combinaties, texturen en aroma’s te ontdekken valt. Er zit stuivend aromatische bergamot, limoenblad en ingemaakte gember in, er ligt hartige codium en andere zilte plantjes op, en we proeven ook wat zoete gembersiroop. De sommelier schenkt er opnieuw heel succesvol een Nederlandse wijn bij, namelijk de stuivende, kruisbessige LingeWit Sauvi van het Betuws Wijndomein.

Dikke kokkels, kleine mosseltjes en malse scheermes worden in het volgende gerecht gecombineerd met smaakvolle kleine komkommer en een saus van noilly prat. Die laatste kwamen we ook al bij de amuse tegen, maar we klagen niet: hij combineert werkelijk fantastisch met een zachte dillecrème en het vocht van de malse schelpdieren. De vegetariër krijgt, opnieuw in een kataifinestje, een eidooier met geschaafde Belper Knollekaas en een karnemelkvinaigrette. Dan is er gekonfijte schol op geroosterde knolselderij met wat herfsttruffel en broodkruim. En als frisse tegenhanger voor al dit rijke geweld een mooi kruidenboeketje van de Stadsjochies (het kwekerij-restaurant aan de rand van Utrecht dat we deze zomer ook bezochten). De bijgeleverde miso-beurreblanc is helaas véél te zout. Ook de vegetariër krijgt knolselderij met beurre noisette, truffel en hollandaise.

Koekje in vorm van een bloem

Het hoofdgerecht is een heerlijke, op het karkas gegaarde Anjouduif met een ontzettend goede jus van duif, oolongthee en lekker veel koriandezwarte peper, wat zorgt voor wat extra fijne bitters, pit en complexiteit. Erbij krijgen we een schaaltje met het gekonfijte pootvlees gemengd met cantharellen onder aardappelschuim. De vegetariër krijgt ook een tartelette, maar dan een grote, gevuld met zwarte rijst en romerokaas uit IJsselstein. Daarop liggen groenten, eromheen een botersaus met kappertjes, bieslook en amandel. Het ziet er mooi uit, maar we missen wat focus en hartigheid.

Het dessert bestaat wederom uit een ring cremeux van framboos, met erin gepocheerde perzik met lavendel, gevriesdroogde frambozen, ijs van yoghurt waar ook iets bloemigs in lijkt te zitten, het geheel bedekt met een koekje in de vorm van een bloem.

De paar herhalingen in het ingrediëntengebruik en de onnodige, frutselige toevoegingen zien we graag door de vingers. We hebben een heel plezierige avond gehad bij Maeve.