Bij Joann in Enschede zijn de smaken in orde, maar zo’n lui vegetarisch menu voor zoveel geld is belachelijk

Het logo van restaurant Joann in Enschede is een gouden scarabee. Die kennen we als de door de oude Egyptenaren heilig verklaarde kevers die als sieraad in allerlei keizerlijke tomben zijn teruggevonden. Het beest werd vooral beroemd omdat het ballen draait van de poep van herkauwers (in het Nederlands wordt hij ook wel ‘heilige pillendraaier’ genoemd) en die overal mee naartoe rolt. Een wonderlijke prestatie, dat is zeker – maar om van een poeprollende mesteter nou het logo van je chique zaak te maken...? Maar nee, horen we als we hebben plaatsgenomen in de serre van deze monumentale stadsvilla. De gouden tor van Joann is geen Egyptische, maar een heuse Twentse scarabee met een veel verfijnder dieet dan zijn heilige Midden-Oosterse neef. De gouden boomtor met een prachtig glimmend schild is bedreigd, maar komt in deze omgeving nog veel voor. ‘Die tor eet,’ zegt onze stralende serveerster, net als haar vrouwelijke collega’s gehuld in een opvallende magenta jurk, lange oorbellen en ingewikkeld opgestoken haar, ‘allemaal luxe, lekkere hapjes als meidoornbessen, wilde roosjes en vlierbloesem. Met net zulke luxe heerlijkheden willen wij onze gasten hier graag verwennen.’

Dat het hier een Luxe Zaak betreft, is inderdaad aan alles merkbaar. Het licht is gedempt, op de visgraatvloer staan knappe bruinleren zeteltjes, en vrijwel het hele gebouw is antracietkleurig – van de velours banken, de borden en de gordijnen tot het wc-papier aan toe. Het personeel is hartelijk en goed ingevoerd. Als we ons aperitief bestellen, wordt ons direct een extra chique huisamuse aangeboden: een gerookt eitje gevuld met kaviaar of truffel. Die laten we schieten en we kiezen voor het vijfgangenmenu (€ 79).

De hapjes vooraf zien er mooi uit – er is een kunstig gevuld spruitje, en een meringue van bieslook met een nogal stevig gebonden crème van pastinaak mét een scarabee erop – maar de smaak valt nogal tegen: erg zoet en niet uitgesproken genoeg om de avond echt een vliegende start te geven. Het lauwwarme schuim van Parmezaanse kaas, dat een beetje lijmerig van structuur is door weer een ander bindmiddel, is zelfs uitgesproken laffig van smaak. Er liggen zoetzure crosnes in – de grappig gevormde knolletjes van de Japanse andoorn – en ingemaakt mosterdzaad.

Irish More oester met een kimchi van rode kool, shiso azijn, citroengras en gember. Beeld Els Zweerink

Het reguliere menu vangt dan aan met een vlezige Irish Mór-oester, heerlijk zachtjes gepocheerd en gepresenteerd als een soort dure broche: er ligt wat rode kool met appel onder en een transparante gelei van rode kool; crème van citroengras, roomwitte parels van tapioca, een Aziatische vinaigrette met sambai-azijn en citrus en een granité van ingemaakte gember. Prachtig, maar de tapiocaparels smaken naar niks en zijn onhandig groot en hard naast die fluwelige oester, en de gember is opnieuw zo zoet dat het gerecht met de gelei een beetje jammig wordt. De vleesmijder krijgt precies hetzelfde, met in plaats van de oester iets dat volgens de ober een ‘bolletje van gerookte ui’ is, maar dat wij vooral naar kokosmelk vinden smaken, misschien een klein beetje naar ui, en dat dan wederom met een bindmiddel erin waarvan we dan maar zullen geloven dat het geen dierlijke oorsprong heeft.

Zwartgeblakerde avocado

Dan krijgt de vleeseter een klein stukje ombervis – deze baarsachtige, die we ook kennen als corvina, is vooral bekend omdat hij door zijn stevige structuur zeer geschikt is om ceviche mee te maken. De vis is sous-vide gegaard en even afgebrand en ligt op wat gestoofde prei, in een flinke poel zeer dikke saus op basis van de Franse kruidenlikeur Chartreuse. De saus is erg lekker en zéér hoog op smaak, zowel zuur als zout – maar van de vis, die niet is nagezouten, proeven we daardoor nagenoeg niks meer. De gepofte aardappeldingetjes bovenop zijn nat en zacht geworden en hebben zo hun knapperfunctie verloren. De vegetariër krijgt in plaats van de vis een piepklein stukje zielig uitziende, zwartgeblakerde avocado.

Oerwortel gegaard in zoutkorst, gelakt met granaatappel karamel, verschillende bereidingen van rode biet en bouillon van gerookte ui. Beeld Els Zweerink

Het volgende gerecht is goed gelukt: een mooie, sappige rouleau van konijn onder een stuk krokant kippenvel met lekker veel peper. Onderop ligt een wederom nogal stevig gebonden saus van paddestoel en zwarte knoflook; eroverheen wordt de stevige Zwitserse knoflook-uienkaas Belper Knolle geraspt. De smaken zijn allemaal stevig en zeer hartig maar overschaduwen elkaar én die van het konijn niet. Prima gelukt. De vega krijgt opnieuw hetzelfde, maar dan met in plaats van het konijn en de kip een nogal laffige ravioli gevuld met nog meer paddestoelen, die vervolgens is overspoten met een knalgroene citruscrème – een Aziatische mandarijn-achtige, denken we – een keuze die volgens mij alleen op basis van kleur kan zijn gemaakt, want wat smaak betreft slaat het nergens op, vooral niet met die kaas eroverheen.

Kleverig

‘En dan heb ik hier voor mevrouw boerderij-eend, en voor de andere mevrouw: wortel.’ Het zijn twee stukjes erg lekkere eendenborst – we vinden het wel heel weinig voor een hoofdgerecht – met wat bereidingen van biet en een vegetarische jus van gerookte sjalot die smakelijk is maar alwéér zo dik is gebonden met xanthaan ofzoiets – heeft deze chef soms watervrees, of wegloopangst? We worden er zelf helemaal kleverig van. De vega krijgt stukjes wortel uit de oven, met op elk stukje een maisknabbel, een dot dikke limoengel en opnieuw die citruscrème uit het vorige gerecht. Tja, jeetje zeg. Ik wil niet als een kapotte plaat klinken – vorige week had ik dezelfde klacht– maar zo’n lui vegetarisch menu voor zoveel geld is echt belachelijk: geen eitje, geen stukje kaas en ik vind het ook onuitstaanbaar dat we wél te horen hebben gekregen dat het restaurant truffel in huis heeft maar de vegetariër, met haar dure menu bestaande uit wortel, ui en eenachtste avocado, dat dan niet krijgt.

Het dessert ziet er wederom meer uit als iets wat je op je jas wilt spelden dan als iets wat je daadwerkelijk wilt opeten. Het zijn gegeleerde witte en bruine balletjes (moet dan onwillekeurig toch weer aan die scarabee denken); parfait van kardemom, de bruine ‘chocolade met een interieur van appel’. Er is ook gel van appel, een saus van verjus en cacao met xanthaangom, en bovenop ligt een koekje in een moeilijke vorm. Ook hier is de smaak weer in orde, maar inmiddels snakken we naar een gewone hap eten: waarom zo overgestileerd, en zo zwaar gebonden?