Bij een feestje hoort een bittergarnituur (ja: uit de frituur)

Kookboekenmaker Yvette van Boven maakt een seizoensrecept en geeft suggesties om iets met de restjes te doen. Deze week: feestfrituur

Bittergarnituur

Bij een beetje feest hoort een schaal bittergarnituur. Ik kan met nog zulke originele happen komen, uiteindelijk duikt iedereen op de schaal frituur met dipsaus af. (Heel eerlijk gezegd doe ik dat zelf ook graag).

Dus testte ik voor u ‘bittergarnituur nieuwe stijl’: met alleen maar groenten. In verschillende jasjes, dat dan weer wel. Uit de ouderwetse friteuse, de klassieke oven en de nieuwerwetse airfryer.

Mijn eigen favorieten? Gefrituurde augurken en pittig-zure Turkse pepers met chipotlemayo, oesterzwammen in licht sesambeslag met ponzu of de bloemkoolroosjes in een krokant jasje uit de airfryer met kerriesaus. Jawel. Echt. Nu u.

Uit de friteuse

Basisbeslag voor ‘zwaardere’ groenten Zoals: kleine augurkjes (drooggedept), olijven (drooggedept en zonder pit), ingemaakte Turkse pepers (inderdaad, drooggedept), spruiten, schijfjes zoete aardappel of stukjes pompoen en bloemkoolroosjes.

circa 300 ml karnemelk 1 ei 75 gram bloem 75 gram fijne polenta of semolina / durum tarwe 1 theel. zout smaakmaker:

in mijn geval 1 flinke eetl. ­sriracha of chilisaus

Basisbeslag voor ‘lichtere’ groenten Zoals: bundelzwam, oesterzwam, stukken lenteui, schijfjes aubergine, schijfjes courgette, sperziebonen, bimi of broccoliroosjes.

Circa 300 ml water of melk 2 eieren 75 gram bloem 75 gram maïzena 1 theel. zout 1 theel. bakpoeder smaakmaker:

in mijn geval 3 eetl. gemengde zwarte en witte sesamzaadjes 2 theel. knoflookpoeder

Klop de karnemelk, melk of water met het ei/de eieren los. Gebuikt u ­sriracha of een andere ‘natte’ smaakmaker klop die er ook doorheen. Meng alle droge ingrediënten met elkaar in een beslagkom. Maak een kuiltje in het midden en giet de vloeibare ingrediënten er al roerend met een garde door tot een beslag zonder klontjes ontstaat. Laat het beslag nu zeker 30 maar liever nog 1 uur rusten. Het zal nu nog wat indikken.

Verwarm de friteuse voor op 180 graden. Haal de groenten een voor een door het beslag en laat ze in de hete olie glijden. Bak niet te veel tegelijk, dan koelt de olie te snel af en plakt ook alles aan elkaar. Frituur, afhankelijk van de grootte van elk stuk groente, ongeveer 6 minuten per hapje. Keer ze halverwege met een tang of schuimspaan en vork. Laat ze op keukenpapier uitlekken.

OVEN / AIRFRYER

‘nat’ mengsel: 300 ml gietbare yoghurt smaakmakers als: 2-3 eetl. madras curry pasta & 1 theel. zout of bijvoorbeeld: 1½ theel. gerookt paprikapoeder 1½ theel. tijm ½ theel. gemalen komijn ½ theel. gedroogd knoflookpoeder 1 theel. zout en versgemalen peper

‘droog’ mengsel 150 cornflakes 75 gram bloem zeezout en versgemalen zwarte peper 2 theel. knoflookpoeder 2 theel. paprikapoeder / cayennepeper wat olijf- of zonnebloemolie

voor erin bloemkoolroosjes olijven, zonder pit spruiten, grote gehalveerd schijfjes zoete aardappel of stukjes pompoen schijven of repen pastinaak en wortel schijven courgette

Meng de yoghurt met een smaak naar wens in een kom. Doe de cornflakes in een grote diepvries- of plasticzak, maak de zak dicht met niet al te veel lucht erbij en maal ze met een deegroller tot een grof poeder. Voeg de bloem, specerijen (of kies de specerijen zelf), zout en peper aan de zak toe. Sluit de zak en schud de mix tot alles goed gemengd is. Giet de droge mix in een grote ondiepe kom.

Haal elk stukje groente door de yoghurt, laat het overtollige eraf lopen en haal het vervolgens door het droge mengsel. Zo, dat het hele stukje groente met een laagje is bedekt.

Verwarm de oven of airfryer voor op 200 graden. Verdeel de beklede stukken groente iets uit elkaar op een ingevette bakplaat of in de mand van de airfryer. Spat er wat zonnebloem- of olijfolie over.

Bak ze in de oven in ongeveer 20-25 minuten gaar, keer ze halverwege de baktijd. In de airfryer gaat het in zo’n 8 minuten afhankelijk van de maat en soort groente.

Dips (op de foto)

Roer de volgende ingrediënten door elkaar en geef bij de schaal bittergarnituur.

kerriesaus 75 gram mayonaise 75 gram yoghurt, Griekse stijl 1 theel. kerriepoeder ½ theel. kurkuma 2-3 worcestershiresaus of lichte soja (vega) kneep limoen/citroensap

chipotlemayo 75 gram mayonaise 75 gram yoghurt, Griekse stijl 2 theel. chipotle in adobo, in blokjes (zo te koop bij de supermarkt uit een glazen pot) kneep limoensap

japanse dip (ponzusaus uit een flesje kan ook) 80 ml limoen/citroensap 2 eetl. ml rijstazijn 80 ml (lichte) sojasaus drup mirin of suiker naar smaak snuf sesamzaad

Op de foto ziet u ook hele uien die ik kunstig sneed en door het beslag voor ‘zwaardere groente’ haalde. Ze zijn daarna gefrituurd. Zoek online op ‘flowering onion’. Er zijn talloze filmpjes te vinden waarin u leert hoe u ze snijdt.