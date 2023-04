Bij de winkel van Achmed stuitte Yvette op een perfecte mango, ideaal voor een paassalade met lentekruiden

Mango Panzanella Yvette van Boven Beeld Oof Verschuren

Een paassalade wilde ik maken. De koelkast noch de fruitschaal bood soelaas, ik zag alleen maar koolsoorten, wortelgroenten en broccoli: zeg maar precies het tegenovergestelde van wat ik in gedachten had.

Hond en ik togen naar de Marokkaanse minimarkt vlakbij, want die heeft altijd prachtige spullen en groente en fruit uit alle windstreken. We sjokten door de miezer, door het stadspark, naar de fijne winkel erachter.

Onderweg was alles in bloei. Alle bloesem was uitgekomen, zelfs die van de nieuw aangeplante boompjes in het vernieuwde deel van ons park. Ik zag scilla’s en andere wilde hyacintensoorten bloeien, helleborussen, narcissen, de magnolia kwam ook al uit en langs het pad zag ik een tapijt van verse, knalgroene daslook.

We liepen langs het nieuwe plantsoen, langs de ijssalon, die ook alweer langzaam openging, en kwamen aan bij de winkel van Achmed, die net met zijn collega’s een volle bus met nieuwe boodschappen aan het uitladen was.

Hij tilde een krat pompoenen voor me op zodat ik de leiband van de hond eronder kon leggen. Hij ging er meteen braaf van zitten.

Samen keken we naar de verse waar die hoog tegen de gevel stond opgetast. Alles zag er lekker uit. Mijn ogen schoten van links naar rechts. Ik speurde naar ingrediënten die ik lang niet had gegeten en die er weer waren nu de wereld weer aanging. Begin april is ook een beetje een schijntijd, je wilt al nieuwe ingrediënten gebruiken, maar ze zijn er nog niet echt.

‘De mango’s zijn fantastisch’, zei Achmed, hij had me horen knarsen. Ik keek naar een volle krat, ze waren inderdaad gigantisch. Ik had nog nooit zulke grote mango’s gezien. Hij had ze de avond ervoor nog gegeten, zo zoet en met een perfecte, gladde structuur, precies zoals je ze wilt, vulde hij aan. Ja! Dít wilde ik! Ik laadde gelijk een dikkerd in. Achmed stuurde zijn zoon de bus in voor handenvol verse groene kruiden en piepjonge blaadjes spinazie en zo werd deze paassalade geboren: een feestelijk gerecht gecomponeerd door Achmed en mij met precies alles wat we nu willen eten: ultieme lente!

Mango panzanella

voor de dressing 125-150 gram mango, bewaar de rest

1 teen knoflook, fijngehakt

sap van 1 citroen

50 ml goeie olijfolie

50 ml koolzaadolie

zout en versgemalen zwarte peper voor de croutons 3-4 sneetjes oud brood (bruin of wit), in brokjes gescheurd

3 eetl. olijfolie voor de salade 1 komkommer

de rest van de mango, in dunne schijfjes

1 flinke avocado of 2 kleinere, in schijfjes

75 gram spinazieblaadjes

bos (25 gram) dille, grofgehakt

bos (25 gram) basilicum, grofgehakt

1 eetl. nigellazaad, optioneel

1 flinke bol (250 gram) buffelmozzarella of burrata

Maal voor de dressing de mango met de knoflook en het citroensap in een kleine keukenmachine of blender glad. Giet al draaiende in een dunne straal de beide oliën erbij. Alleen olijfolie kan ook, maar ik vind dat soms te bitter. Proef zelf even goed en pas de smaak aan naar die van u. Breng verder op smaak met zout en peper.

Verwarm de oven voor op 180 graden, met hete lucht erbij als u dat heeft.

Verdeel de stukjes brood op een bakplaat en druppel er olijfolie over. Bestrooi met wat zout en peper en hussel alles goed om. Spreid ze uit in een enkele laag en bak ze ongeveer 15 minuten of tot ze goudbruin en krokant zijn. Hussel ze halverwege. Laat ze iets afkoelen.

Halveer de komkommer overlangs. Leg de helften met de gesneden kant naar beneden op een snijplank. Sla met de stamper van de vijzel of iets zwaars – zoals een deegroller of het blad van een zwaar mes – de komkommerhelften iets kapot. De komkommerstukken nemen op deze manier meer dressing op en blijven beter ‘plakken’. Snij ze dan schuin in schijfjes.

Meng de geplette komkommer met de schijfjes mango, avocado, spinazieblaadjes en croutons. Meng ruim de helft van de dressing erdoor. Laat even staan om de smaken op elkaar te laten inwerken en de croutons wat dressing te laten opnemen.

Schep de salade dan in een mooie schaal, meng de meeste kruiden erdoor en druk de bol kaas ertussen. Overgiet met meer dressing en bestrooi met nigellazaad en de laatste kruiden. Dien op.

Opmaaktip

Druppel overgebleven dressing over aardbeien en serveer met verkruimelde feta of geitenkaas.