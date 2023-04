Aspergeseizoen in volle gang: hoe gezond en duurzaam zijn ze?

Aspergestekers aan het werk in Nederland. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hangt de liefde voor asperges samen met de leeftijd?

Daar lijkt het soms wel op. Ruim 80 procent van de 50-plussers koopt asperges en maar 20 procent van de 30-minners, al worden dat er wel meer. Die kopen dan vooral voorgeschilde asperges, die nog duurder zijn.

Waarom zijn asperges zo duur?

Asperges zijn maar kort verkrijgbaar. Bovendien gebeurt bijna alles in de aspergeteelt en -oogst nog met de hand. Vroeger begon het aspergeseizoen in mei, eerder in het jaar was het nog te koud om asperges te oogsten. Tegenwoordig zijn er al in maart Nederlandse asperges, doordat de grond op allerlei manieren wordt opgewarmd. Dat kost vaak veel energie. Naarmate het warmer wordt, zijn asperges goedkoper.

Hoe wordt de grond opgewarmd?

De goedkoopste methode om warmte vast te houden is door de aspergebedden te bedekken met ‘aspergefolie’. Ook worden er tunnels van doorzichtig plastic en ondergrondse verwarmingsslangen gebruikt. Een klein deel van de asperges wordt geteeld in verwarmde kassen.

Waarom kun je ’s zomers geen Nederlandse asperges meer kopen?

De afspraak is om na het Sint Jansfeest, 24 juni, geen asperges meer te steken. Dan kunnen de planten uitgroeien en volgend jaar weer nieuwe asperges produceren.

Over de auteur Loethe Olthuis schrijft al 25 jaar over voeding en duurzaamheid en is de auteur van het boek Zin en onzin in de supermarkt.

Zijn asperges duurzaam?

De teelt onder folie in onverwarmde plastic tunnels kost geen extra energie en is behoorlijk duurzaam. Meer verwarming kost meer (fossiele) energie. Maar ook de opbrengst doet ertoe. Een gemiddelde aspergeoogst levert 11 duizend kilo per hectare: vrij laag in verhouding met andere Nederlandse akkerbouwgewassen. Daardoor scoren asperges minder goed, zegt Milieu Centraal, al zijn ze altijd véél duurzamer dan ingevlogen asperges uit bijvoorbeeld Peru.

De opbrengst van verwarmde kasasperges ligt ongeveer een kwart hoger, maar het is lastig te zeggen of dat het energiegebruik compenseert, zegt milieuadviesbureau Blonk Sustainability. Tenslotte worden aspergeplanten ‘s zomers bespoten tegen onder andere de aspergekever.

Zijn er geen biologische asperges?

Mondjesmaat, net als asperges met het ‘Planet Proof-keurmerk’. Maar ook in de reguliere teelt worden tegenwoordig ‘schonere’ middelen en technieken gebruikt.

Zijn asperges gezond?

Net zo gezond als andere groenten: er zit veel vitamine C in, en ook zwavelverbindingen, waardoor je urine kan gaan stinken. Maar dat kan geen kwaad.

Wat is het verschil met groene asperges?

Eigenlijk is er geen verschil. Groene asperges zijn witte asperges die bovengronds mochten doorgroeien.

Prijs: 500 g 2 - 8 euro Verkrijgbaar: telers, groentewinkels en supermarkten