Apollonia is zowel in aankleding als in uitvoering pretentieloos, maar eenvoudigweg heerlijk

Restaurant Apollonia op het Amsterdamse Marineterrein. Beeld Els Zweerink

Het Marineterrein in Amsterdam gold voor de inwoners lang als een terra incognita, een blinde vlek ingeklemd tussen het imposante Scheepvaartmuseum, het spoor aan de oostkant van het Centraal Station en de Kattenburgerstraat. Sinds de 17de eeuw was het gebied in handen van de krijgsmacht (eerst de Admiraliteit van Amsterdam, daarna de Koninklijke Marine) en voor burgers verboden – bij de poorten in de hoge muur stonden mannen met geweren. Een jaar of tien geleden begon het leger er z’n uittocht en werd de boel openbaar gebied. De vele groene grasveldjes rond de binnenplaats, zo lang keurig kort en onbelopen gehouden door frisgekapte matrozen, worden nu in de zomer massaal door uitgelaten tieners en twintigers gebruikt als stadsstrand – je kunt er ook zwemmen. In de curieuze mix van gebouwen zitten inmiddels allerlei creatieve kantoortjes en mediabedrijven, en ook wat direct in het oog springende horeca zoals Pension Homeland en de Scheepskameel.

Apollonia

Kattenburgerstraat 5 - 27E Amsterdam

apollonia.rest

Cijfer 9- Onopvallend, goed eethuis, kleine kaart met snacks, voor- (circa € 14) en hoofd- (circa € 25) nagerechten (€ 9) en een ruime keuze natuurwijn. Ook uitgebreide lunch- en brunchkaart. Geopend van woensdag t/m zaterdag.

Apollonia is de laatste toevoeging aan dit lijstje, maar lijkt juist z’n uiterste best te hebben gedaan om zo min mogelijk op te vallen. Het restaurant is allereerst nogal moeilijk te vinden, en vervolgens ook niet direct als restaurant herkenbaar omdat het zit ingekwartierd in een kantoorgebouw. Voor de grote renovatie was dit gebouw een elektrotechnische school en die soldeergeur krijg je nooit meer helemaal uit de gordijnen. Eenmaal binnen in kantine-achtige, met veel kaarsen verlichte ruimte zitten we eigenlijk meteen goed. We hebben uitzicht op de kont van het Nemo met het kabbelende water ervoor, over de speakers kabbelt een fijne indie-dinnerparty-achtige playlist die van Beatles, Smiths en Bowie laveert naar Doris Day en Dolly Parton.

Panisse met aangezuurde room en muntolie. Beeld Els Zweerink

Patronne Romy Claessen is tevens illustrator. Zij begon de zaak met Elise van Iterson (ook illustrator, oprichter van het culinaire tijdschrift Tummie en verantwoordlijk voor de lunch) en de voormalig keukenchef van restaurant Bak, Bastiaan de Groot. Op de wijnkaart zien we een flinke lijst natuurwijnen en er is ook elke avond van alles per glas. ‘Flexibel, is het idee’, lacht ze. ‘Ik trek gewoon een beetje open waar de gasten zin in hebben, of ikzelf’. Een prettige gang van zaken die uitstekend werkt – ze laat alles ook steeds eerst even proeven van tevoren en geeft helder en aanstekelijk uitleg.

Voorgerechten door de helft

Op de kleine menukaart zien we wat snacks, drie voor- en drie hoofdgerechten en een hartig en een zoet dessert. Het liefst zouden we de hele kaart bestellen, zeggen we, is dat te veel? ‘Dat kán hoor’, zegt Claessen. ‘Ik kan de voorgerechten door de helft doen, dan kunnen jullie alles proeven.’ We beginnen dus met twee nogal fantastische gefrituurde snacks. Allereerst de panisse (€ 10, dikke frieten van kikkererwtenbeslag) met een zacht binnenste en een korstje dat delicaat als een eierschaaltje is. Erbij krijgen we een schaaltje crème cru met een pesto-achtige, zwoele saus van munt en de citrusvrucht kalamansi. Nog beter is de gepaneerde en gefrituurde fromage de tête (€ 12). De varkenskopterrine is in het krokante panko-korstje helemaal zacht geworden, welhaast obsceen gelatineus en super-porky – zeer krokettig om te eten. Ook hier zit weer een slim, superfris en pittig sausje bij, van mosterdblad en bosui. De Festejar Rosé van Domaine de la Bohème uit de Auvergne (een natuurlijk bruisende gamay) doet het uitstekend bij dit soort vettige baksels.

De andere gerechten zijn even helder in opzet, zonder kunstenvertoon. Steeds valt de zeer fijngevoelige en secure uitvoering op die maakt dat gebruikelijke combinaties fris en nieuw aanvoelen en ongebruikelijke combinaties nergens geforceerd. Makreel op toast met basilicummayonaise is precies dát – héle goede rauwe vis op fantastische toast met allerlei frisse, stuivende kruiden (€ 14). Een gaaf gerecht van op de barbecue geroosterde aubergine, het velletje krokant als suikerwerk en het binnenste bijna zuivelig zacht, wordt verrassend gecombineerd met perzik, miso, knapperige en knaloranje foreleitjes, komijnig sishoblad en zonnepit (€ 15): ontzettend lekker. Ook het vegetarische bordje van herfstgroenten en -fruit met gezouten ricotta (€ 14) is op eenvoudige manier verrassend én verrassend eenvoudig: knapperig gefrituurde aardpeer, pompoen stukgeroosterd tot bijna een soort romige dressing, met stevig zuur, zoet en pit van pruim, peer en radijs. De kaas zorgt voor welkome hartigheid en het gerecht wordt nergens log (€ 14).

Noordzeekrab met polenta en andijvie. Beeld Els Zweerink

Kazige maispap

De hele op de barbecue gegaarde noordzeekrab gevuld met polenta (€ 27) is het culinaire equivalent van een dierenvel voor een knappend haardvuur. Het krabschild is leeggehaald en gevuld met kazige maispap, vervolgens is het krabvlees daarop teruggelegd en gemengd met bisque en chile morita (lichtgerookte Mexicaanse peper) en wat zeer welkome frisheid van citroen en bieslook. De poten mag je zelf leegpeuteren, ze zijn alvast gebroken. Naast dit machtig comfortabele kliederfeestje krijgen we een bordje gestoomde kailan, Chinese broccoli waarvan het spartaanse brassicazwavel het goed doet als tegenhanger voor al die toegeeflijke, comfortabele luxe. De op brood gebakken griet met courgette, XO van tomaat, en saffraan-beurre blanc en korianderkappertjes smaakt ook prima (€ 25) maar lijkt ineens wat overgecompliceerd – het mist dat vanzelfsprekende dat ik zo charmant vind bij die andere gerechten. Dat is er wel weer bij het gegrilde eekhoorntjesbrood, een groot stuk dat bijna geserveerd wordt als een ouderwetse tournedos, met aardappelmousseline, geroosterde tropea-ui en dikke vegetarische rodewijnjus (€ 22). Knettersimpel, niks raars mee gedaan, hartstikke heerlijk ook met de rode anjou-wijn Erogène, een cabernet sauvignon van Domaine de la Petit Soeur.

Gelakte aubergine met appel, zonnebloempit en foreleitjes. Beeld Els Zweerink

Het dessert heet ‘perencocktail’ en heeft iets lekker jarentachtig-achtigs – het is een stapeling van wat gezouten karamelmousse, witte chocolade, pistache, en granita van peer (€ 9) Bij de rekening krijgen we een snoepperzikje (het logo van het restaurant is een perzik). Apollonia is een zaak vrij van pretenties maar vol plezier, en alles zit hartstikke goed in elkaar.