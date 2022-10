Ambachtelijk is een veel te oubollige kwalificatie voor deze chique wijn

Een nieuw klimaat betekent een nieuwe werkwijze. En die pakt goed uit, in het geval van deze lichte, frisse witte wijn.

Wat was het er weer prachtig, wat geurden de truffels, hoe weldadig smaakten de wijnen: ik was weer in De Marken in Italië. Ondertussen illustreerde de regio wat er gebeurt met onze planeet. De schade van het razende noodweer van september, in de dalen achter Ancona en Senigallia, was nog overal te zien. Die ramp sloot een groeiseizoen af waar de wijnbouwers hun vingers bij aflikten. Waarna ze zich meteen zorgen konden gaan maken of hun druivenrassen wel opgewassen zijn tegen het nieuwe hete klimaat.

Kende de buitenwereld van De Marken vroeger alleen simpele verdicchiowijnen in een amfoorachtige fles, tegenwoordig is er overal kwaliteit. Het klimaat speelt daar een rol in, de toegenomen kennis en de investeringen een nog grotere. Nieuwe mogelijkheden horen daarbij. Was de passerina vroeger een druif die in witte mengwijn verdween, tegenwoordig mag hij soleren, zoals bij Rio Maggio, een papa-mamawijnonderneming waar ik bijna het cliché ‘ambachtelijk’ op had geplakt. De wijn gaat die oubollige kwalificatie voorbij. Licht – slechts 12 procent – en erg goed gemaakt, geurend naar nectarine en citrus, fris en met de chique nervositeit van een raspaard.

Monà Passerina, Rio Maggio