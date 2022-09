Aanstekelijk feestelijke en flirterige sfeer bij Cornerstore, maar niet alle gerechten komen goed uit de verf

Restaurant Cornerstore in Amsterdam. Beeld Els Zweerink

Na twee lange jaren van lockdowns, angst en sociale karigheid snakte de uitgaande meute deze zomer naar zorgeloos losgaan en sterkedrank. ‘Wellness is Dead, Long Live the Martini’, kopte de toonaangevende Amerikaanse uitgave Grub Street naar aanleiding van deze drang naar onverantwoordelijkheid. En ik zou daaraan willen toevoegen: lang leve het wittebrood.

In restaurants maakt de moraliserend hardbekorste, taaibekruimde zuurdesemrogge in razend tempo plaats voor moddervette brioche – vaak, en calorisch volkomen terecht, geserveerd als zelfstandig tussengerecht. Grootstedelijke twintigers storten zich op het casinowit en het Japanse melkbrood shokupan, als ware het Leidens Ontzet zojuist uitgebroken.

Cornerstore Papaverweg 11, Amsterdam

www.csnoord.com

Cijfer: 7+

Tierig eethuis met hoofdrollen voor groente, pepers, vinyl en natuurwijn. Vegamenu met acht gangen om met de tafel te delen voor € 40 p.p. met vlees/vis voor € 3 p.p. extra. Daarnaast ook losse gerechten.

De grofvolkoren, überlokale jaren van nouveau ruig en ander romantisch hipster-primitivisme lopen op hun laatste benen: er moeten feestjes worden ingehaald, en feesten is wat we zullen. Er is zelfs sprake, hoor ik, van een vibe shift: een acute wisseling in dominante cultuur – al begrijp ik nog steeds niet helemaal waarom dat verschilt van iedere andere modeverandering.

Wat maakt dat de bijdetijdse havermelkelite (een prachtige term, gemunt door journalist Jonas Kooyman) tien jaar geleden gin-tonics in vissekomglazen, I.P.A. en Chinese gestoomde buns met buikspek wilde nuttigen, en nu gegrilde groente met yuzukosho, oranje wijn en Japanse whisky? Nieuwe trends blijven toch een beetje zoiets als het weer: er valt in grote lijnen vaak wel íéts over te zeggen, maar alsnog word je regelmatig overvallen door het feit dat je er totaal niet op bent gekleed.

Tikje druggie

Cornerstore bevindt zich op het scherp van de snede met z’n hapjes-bij-de-natuurwijn slash Japanse listening bar slash na-het-eten-dansen-op-de-tafels-achtige concept. Het eethuis zit uiteraard op een hoek, in een voorheen scharrig maar inmiddels hysterisch modisch hoekje van Amsterdam–Noord. Na de totaal onopvallende ingang loop je langs de verhoogde keuken, waar jongens met baseballpetjes de grote grill bemannen.

In de eetzaal valt onmiddellijk het barretje vol platen op, met reusachtige vintage Tannoy-speakers waaruit eerst oude jazz klinkt, dan latin rock, dan jonge Dolly Parton – allemaal met zichtbaar plezier opgezet door een barman die een groot wit T-shirt en een halflang jarennegentigkapsel draagt, net als de meeste andere aanwezigen. De muziek is geweldig en de mensen zijn knap. We nemen plaats onder het grote lichtobject van de jonge kunstenaar Nikki Hock – de enige aankleding in een verder sober ingerichte zaak – en vergapen ons aan de knerpend hippe bende om ons heen. Het is er feestelijk en flirterig, een tikje druggie ook wel: de twee haast aanstootgevend mooie meisjes naast ons laten hun vegan gerechten meermaals koud worden voor gezamenlijk toiletbezoek, maar niet op een vervelende manier.

Gegrilde padrónpepers in yakitori-stijl. Beeld Els Zweerink

Hipstercentrum

De Engelstalige dranken- en spijzenkaart is even zelfverzekerd smaakvol als de muziekkeuze, en de prijzen zijn opvallend schappelijk. Er is uiteraard natuurwijn – wit, lichtrood, oranje, ook van alles per glas – en cider, kombucha, een paar cocktails. De terecht knetterpopulaire biodynamische champagne Fidèle van Vouette et Sorbée gaat voor € 84 per fles, er is een geinig lijstje sakes, een spritz, chartreuse, twee goede mezcals. Om te eten is er een menu met acht vegetarische gerechtjes om met de tafel te delen (€ 40 p.p.). Naar wens kunnen voor € 3, – p.p. twee gerechten worden ingeruild voor een bordje lamsstoof en wat rauwe vis. Verder zijn er snacks los te bestellen, wat spiesjes, een kommetje dashi en nog een paar losse schotels, en natuurlijk is er brioche (€ 5,50, met geitenboter en zeewierzout). Het team is jong maar goed op de hoogte en onze Canadese ober adviseert ons uitstekend. En er is ook een dessert dat ‘aardpeer – duindoorn – paradijskorrels’ heet – wat zorgt voor een tijdelijke overbelasting van mijn hipstercentrum.

Hit and miss

We hebben er echt zin in, maar niet alle gerechten komen goed uit de verf. De in tempurabeslag gefrituurde enokipaddestoelen (€ 5,50) zien er weliswaar indrukwekkend uit – een soort kanten kleed – maar blijken doordrenkt met vet: een euvel dat meestal ontstaat als de temperatuur van de olie te veel is gezakt doordat de frituur te intensief wordt gebruikt. Bovendien heeft de tempura al even gelegen, waardoor hij behoorlijk is afgekoeld, en dat is gewoon niet zo lekker. Slordig en zonde, want de bijgeleverde soja-sesammayonaise is wél heel smakelijk en het geheel is bestrooid met lekker veel peper en zout. De gelebietenpickles, geserveerd in grote brokken met mierikswortel en wat oesterblad(€ 6), zijn grof, eendimensionaal zuur en flauw, en eronder ligt bietenpuree waarvoor precies hetzelfde geldt.

Veel beter zijn de spiesjes: gegrilde padrónpepers in yakitori-stijl (met twee prikkers erdoor om ze mooi plat te houden) worden geserveerd met mayonaise van Sichuanese bonen-peperpasta en zijn bestrooid met een beslist vrolijkmakende pepercollectie: zowel sichuan- en chili- als zwarte peper (zie kader, € 6,50). Ook is er fijn knapperig gegrild varkensvlees met zoet-hartig-pikante vissauskaramel en oesterblad (€ 8,50) en wederom kwistig peper. Superlekker.

Okra – ook wel lady fingers – wordt soms verguisd, doordat de groente bij het koken een slijmerige textuur kan krijgen: een eigenschap die helpt bij het binden van stoofschotels als gumbo, maar die veel mensen niet fijn vinden voelen in hun mond. Cornerstore lost dit probleem op door de groente alleen héél kort te stomen en lauw te serveren, wat behalve de slijmerigheid helaas ook veel van de smaak ondervangt: rauwe okra smaakt vooral rauw en groen. Maar de combinatie met zilte lamsoor en een werkelijk onweerstaanbare soja-botersaus is wel een heel gelukkige.

Het volledig rauwe, superzomerse gerecht van coeur de boeuftomaat, pruim en rawitpeper zou fantastisch zijn als de ingrediënten van topkwaliteit waren geweest, maar zowel de tomaat als de pruim missen smaak. Er zit ook opnieuw Kewpie-achtige mayonaise bij, een beetje jammer vinden we dat. De rokerig gepofte aubergine met macadamia en lente-ui (€ 13,50) is wel prima, en we smullen van de spartelverse rauwe heilbot met snijboon en het Japanse, pittig-hartige condiment yuzukosho (€ 14,50).

Coeur de boeuftomaat met pruim en rawitpeper. Beeld Els Zweerink

De desserts bekoren ons niet: zowel het aardpeerijs met erg zure duindoorn en wat chocoladecrumble als het nogal slijmerige negroni-schuim met druivenijs dat meer naar appel smaakt, doen vooral karig en moeilijkdoenerig aan.

‘Kóffie? Nee, daar doen we hier niet aan, dat past niet in ons concept’, zegt onze ober allervriendelijkst maar beslist. Cafeïne na het eten heeft de vibe shift blijkbaar ook niet overleefd.

Dan nog maar een Japanse whisky.