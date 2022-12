Zweven door een magische draaideur die nooit stopt

Directievoorzitter Niels Huber (links) en ceo Marc Giese (rechts) van Koninklijke Boon Edam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een draaideur die halverwege stopt, omdat te veel mensen zich tussen twee bewegende vleugels hebben gepropt? Het is de dagelijkse plaag bij een winkelcentrum in Purmerend, waar bezoekers met volle boodschappentassen geregeld tegen het glas aanlopen. Nog geen 10 kilometer verderop heeft Koninklijke Boon Edam de ideale oplossing bedacht: een schuif -en draaideur ineen. Productmanager Raymon Wortel noemt de Orbit TriSens zelfs een ‘revolutionaire uitvinding’.

Een rondleiding met Wortel door de fabriek van Boon Edam voelt als een magische reis met Sjakie in de chocoladefabriek, eindigend in een draaideur die nooit stopt. ‘Bij conventionele draaideuren denkt een groep gebruikers al in het pand te zijn, maar staan ze nog in de draaideur. Of je hebt mensen met haast die bijna door de draaideur sprinten. De Orbit TriSens zit vol met sensoren. De vleugel draait achter je langs, de bezoeker wordt nooit tegengehouden.’

Bruidsknop

Zeven jaar onderzoek is aan de productie voorafgegaan, zegt Wortel. Hoe gaat een rolstoel- of rollatorgebruiker door een draaideur? Een blinde of bejaarde bezoeker? Boon Edam liet ook lange volleyballers door de draaideur lopen. ‘Veel bezoekers hebben geen tijd voor een draaideur, zij rennen liever door een schuifdeur om een vliegtuig te halen. Maar daarmee gaat door de tocht veel energie verloren.’

Wortel, terwijl hij door de Orbit TriSens loopt: ‘Niet iedereen vindt een draaideur prettig. De kleur grijs is aangebracht om mensen zich senang te laten voelen als ze door deze draaideur gaan. We kunnen de schuifdeuren ook naar buiten laten openen, waardoor bijvoorbeeld de bruid met haar lange sleep niet verstrikt raakt in de draaideur. Ja, we hebben echt een bruidsknop bij deze draaideur.’

In 1888 vond Theophilus van Kannel uit Philadelphia de draaideur uit om het probleem van grote hoeveelheden koude lucht in een gebouw te ondervangen. De eerste houten draaideur werd in 1903 besteld bij Gerrit Boon, die met zijn in 1873 opgerichte timmerfabriek in Amsterdam aan de basis stond van het familiebedrijf in Edam.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog kocht de grootvader van Niels Huber de werkplaats van Boon. Eind jaren zestig nam de tweede generatie van de familie de leiding over en verhuisde Boon ‘in een moeilijke tijd voor de bouw’ naar Edam. In 1993 overleed de zus van Niels Huber, Anita, na een verkeersongeval. Met haar zou hij het stokje overnemen van hun vader en oom.

Morele spagaat

Die klap heeft lang nagedreund, zegt Huber. ‘Ik heb ervan geleerd dat de wereld morgen kan zijn veranderd.’ En glimlachend: ‘Anita was iets kleiner dan ik, met een iets grotere mond. Ik ben nog steeds niet groot en wat meer introvert. Ons laatste gesprek ging over het bedrijf, we zouden Boon Edam groot en succesvol maken. Het gedachtengoed van mijn zus leeft voort, al heb ik weleens uit het oog verloren dat de familie op de eerste plaats hoort te staan.’

In 2001 stond Huber er op dertigjarige leeftijd alleen voor, toen zijn vader door een dubbele herseninfarct arbeidsongeschikt raakte. ‘De chairman is traditioneel een familierol, die heb ik van hem overgenomen. In 2010 bleken de nieuwe ceo en ik niet op één lijn te zitten en heb ik beide functies gecombineerd. Je kunt je afvragen of het goed was voor mijn gezondheid. Bovendien keurde ik mijn eigen vlees. Na ruim tien jaar is Marc Giese aangesteld als ceo, waarmee het oude model in ere is hersteld. Het is beter voor het bedrijf, voor mij en voor mijn familie. Ik zeg het bewust in die volgorde, want ik kijk eerst naar het bedrijf.’

Bij Boon Edam wordt gewerkt aan profielen voor de draaideuren. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Boon Edam is wereldwijd marktleider in draaideuren en toegangspoortjes die worden gebouwd in Edam, al heeft het concern ook een fabriek in Amerika en China. De omzet van Boon Edam wordt nu steeds meer bepaald door de beveiligingsindustrie. Het is een morele spagaat voor Boon Edam, maar met elke terroristische aanslag ziet het concern de vraag naar beveiligingspoortjes fors stijgen. ‘Ook elk schietincident op een Amerikaanse school heeft effect, dan worden systemen gevraagd die bulletproof zijn’, zegt ceo Giese.

‘Het oog wil ook wat’

De coronacrisis voedde de behoefte aan contactloze entrees. ‘Touchless is enorm belangrijk geworden’, aldus Giese. Huber: ‘Sommige trends zijn versneld. We bestaan al 150 jaar, maar ons meest succesvolle product is pas vijf jaar oud. De oude beveiligingssystemen waren vaak lompe, roestvrijstalen kasten. Het deed esthetisch afbreuk aan je pand.’

Bij de renovatie van het hoofdkantoor in Edam wordt momenteel gewerkt aan een elegante én efficiënte draaideur bij de ingang. ‘Het was een uitdaging om moderne draaideuren en beveiligingspoortjes te leveren die passen in een nieuw kantoorpand’, zegt Huber. ‘Nu combineren we functionaliteit, beveiligingsniveau, esthetica en gebruiksvriendelijkheid, want het oog wil ook wat.’

De draaideur beleeft een metamorfose nu bedrijven worden gedwongen om hun energietransitie te versnellen. De slogan van Boon Edam ‘altijd open en altijd gesloten’ is relevanter dan ooit, volgens productmanager Wortel. ‘In een vestiging van Albert Heijn hebben we de schuifdeur vervangen door een draaideur, daar konden ze de bloemen twee dagen langer vers houden, omdat het niet langer tochtte in de winkel.’

Balanceeract

De inflatie en het gebrek aan materialen dwingen Boon Edam als ‘mini-multinational’ tot het aanscherpen van de strategie. Ceo Giese: ‘Bovendien hebben onze leveranciers ook te maken met enorme prijsstijgingen. Dat zijn soms stevige onderhandelingen, het is een balanceer-act. We doen er alles aan om de schade voor onze klanten te beperken. Het kan niet zo zijn dat in nieuwe gebouwen een draaideur ontbreekt door vertragingen in de keten.’

Elke crisis heeft ons gedwongen om creatief te zijn, stelt Huber. Juist tijdens de economische crisis in 2008 besloot hij het deel aan private equity in het bedrijf terug te kopen om weer zelfstandig de regie te kunnen voeren. Boon Edam wil ook de komende 150 jaar onafhankelijk blijven, al zet Huber zijn twee dochters niet onder druk om hem op te volgen. ‘Ik wil niet over mijn graf regeren. Maar Boon Edam is en blijft een Nederlands familiebedrijf.’