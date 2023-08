Zweedse vastgoedreus wankelt door stijgende rente en dalende prijzen

Een SBB project in het Zweedse Skelleftea: het Sara kulturhus. Beeld Bloomberg

Het klonk zo mooi, in november 2021: ‘Een aandeel in ons bedrijf koop je niet voor jezelf, maar voor je kleinkinderen. Ze krijgen altijd een hoger dividend en hoeven zich geen zorgen te maken over de koers.’ Aan het woord was Ilija Batljan, directeur van SBB, een van de grootste vastgoedbedrijven van Zweden. Nu, bijna twee jaar later, is de koers van het aandeel 90 procent in waarde gedaald en dreigt een faillissement. Vorige week verlaagde ratingbedrijf Fitch hun kredietoordeel over SBB naar B-, oftewel de rommelstatus.

SBB, wat staat voor samhällsbyggnadsbolaget (gemeenschapsgebouwenbedrijf) kocht de afgelopen zeven jaar ruim 2.500 gemeentepanden zoals scholen en verzorgingstehuizen, om ze daarna weer te verhuren aan dezelfde lokale overheden. Geholpen door de lage rentes en de stijgende vastgoedprijzen maakte het bedrijf van oprichter en oud-gemeenteraadslid voor de sociaaldemocraten Ilija Batljan een spectaculaire groei door. Op de beurs groeide het uit tot een lieveling onder kleine spaarders, die op zoek waren naar een veilig en rendabele belegging. De waarde van een aandeel steeg van 0,80 bij de beursgang naar een piek van 5,50 euro in 2021.

Om al dat vastgoed te kunnen kopen bouwde het bedrijf een schuld op van 7 miljard euro, verdeeld over lange- en kortetermijnleningen. Volgens de directie was dat aanvaardbaar, omdat de huurders – lokale overheden – betrouwbaar waren en zorgden voor een stabiele inkomstenbron. Maar toen in 2022 de rente snel begon te stijgen en de vastgoedprijzen daalden, kwam het bedrijf in de problemen. Leningen die afliepen moesten opnieuw worden afgesloten, maar nu tegen hogere tarieven. Hedgefondsen begonnen te speculeren op verdere koersdalingen.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

Dit voorjaar rapporteerde SBB grote verliezen en moest het een nieuwe miljoenenlening afsluiten. Doordat de ratingbureaus de kredietwaardering hadden verlaagd, kreeg het bedrijf te maken met extra hoge rentetarieven. In mei maakte SBB bekend delen van het bedrijf te gaan verkopen in een poging het schip te redden. Directeur Batljan trad af.

Zweedse vastgoedmarkt

De situatie bij SBB is de uitvergrote versie van een crisis op de Zweedse vastgoedmarkt, waar bedrijven de afgelopen jaren enthousiast kortlopende leningen aangingen, aangemoedigd door de extreem lage rente. Veel van die bedrijven moeten nu bijlenen om de rentelasten te kunnen dragen. ‘De focus op kortetermijnleningen is deel van de Zweedse cultuur’, zegt vastgoedeconomie-expert Bertram Steininger, verbonden aan de KTH-universiteit in Stockholm. ‘Zweedse banken bieden geen hypotheken aan met een looptijd van meer dan vijf jaar.’

Geen wonder dus dat inmiddels ook veel particuliere kopers worstelen met hoge maandlasten. Het is een van de drijvers van de economische dip in Zweden, dit jaar een van de zwakst presterende in Europa.

In Zweden woedt nu een discussie of de overheid moet ingrijpen om te voorkomen dat geldschieters van SBB in de problemen komen. Minister van Financiële Markten Niklas Wykman zegt vooralsnog dat de markt het kan oplossen; er zou voldoende interesse zijn om het vastgoed van SBB over te kopen. ‘Als we in een nog moeilijkere situatie terechtkomen of als er nog andere factoren opduiken die de markt beïnvloeden, kan de politiek ingrijpen, maar op dat punt zijn we nog niet’, zei Wykman tegen de publieke omroep SVT.

Gevoelige bezittingen

Volgens de oppositie moet de regering wel handelen door lokale overheden te helpen hun panden terug te kopen, nu die voor een gunstige prijs op de markt komen. Andere gevoelige bezittingen, zoals door SBB gekochte politiebureaus en legerbarakken, zou de overheid weer over moeten nemen zodat die niet in Russische of Chinese handen vallen.

Experts hebben ook gepleit voor het vervolgen van de gevallen SBB-oprichter Batljan. De in Montenegro geboren Batljan promoveerde in de economie en was al eerder directeur van een grote vastgoedbeheerder. Daar werd hij in 2015 ontslagen nadat uit publicaties van de krant Dagens Industri bleek dat hij bedrijfsgeld had gebruikt voor reizen voor hemzelf en zijn familie. Ook had hij gemeenteambtenaren getrakteerd op dure maaltijden.

De malaise bij SBB heeft ook geleid tot kritiek op gemeentebesturen, die hun panden wel erg makkelijk van de hand deden, zelfs nadat een rapport van de Zweedse vereniging voor Lokaal Bestuur in 2019 concludeerde dat het op de lange duur veel duurder was het eigendom te verkopen en daarna terug te huren. Volgens wetenschapper Steininger kiezen gemeenten doorgaans voor verkoop van vastgoed om van hun eigen schulden af te komen. ‘Of het brengt geld in het laatje, dat daarna elders geïnvesteerd kan worden. Daar houden politici van.’ Veel gemeenten onderzoeken nu of ze de schoolgebouwen, crèches en verzorgingstehuizen weer terug kunnen kopen.