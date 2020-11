Zweeds bedrijf dat Tata Steel wil overnemen is pionier in fossielvrij staal

De hoogovens van staalbedrijf Tata Steel. Beeld ANP

In de stad Luleå gaat de zon vandaag al om 14.15 uur onder. In deze stad van 48 duizend inwoners in het noorden van Zweden is het vlaggenschip van het staalconcern SSAB gevestigd. Mogelijk wordt SSAB de nieuwe eigenaar van Tata Steel Nederland, dat de werknemers nog altijd Hoogovens zijn blijven noemen. De Zweedse fabriek ligt dicht bij de ijzerertsmijnen van de Zweedse staat die via het mijnbouwbedrijf LKAB ook een van de aandeelhouders is van SSAB.

In Luleå, waar jaarlijks het nationale kampioenschap sneeuwbal gooien wordt gehouden, opende SSAB op 31 augustus een baanbrekende proeffabriek. Die moet staal gaan produceren met waterstof in plaats van met kolen, het zogenoemde hybrit-proces. Die fabriek stoot dan alleen nog H 2 O (waterstof) uit en geen CO 2 (koolstofdioxide) meer. ‘Nu draait de fabriek nog even op aardgas, maar volgend jaar moet dat waterstof worden’, zegt Mia Widell, woordvoerder van SSAB.

In 2025 moet voor het eerst fossielvrij geproduceerd staal aan de autofabrieken worden geleverd. Niemand twijfelt eraan dat veel automakers daar in de marketing ook mee zullen gaan scoren. ‘In 2045 moet alle staal die we maken fossielvrij zijn’, zegt ze. Dat betekent dat de CO 2 -uitstoot van Zweden in één klap met 10 procent omlaag gaat en van Finland, waar SSAB in Raahe ook staal maakt, met 7 procent.

SSAB heeft het voortouw genomen met de productie van fossielvrij staal. Dat is mogelijk omdat in het noorden van Zweden veel windmolens staan en waterkracht beschikbaar is – voldoende duurzame energiebronnen dus om gewoon water om te zetten in waterstof. Vooralsnog is volgens berekeningen de staalproductie 20 procent duurder. ‘Maar dat prijsverschil wordt minder als de CO 2 -heffingen direct gaan stijgen’, zegt Widell.

SSAB is ook zonder waterstof al een van de meest duurzame staalproducenten ter wereld. Het heeft productielocaties in Zweden, de VS (waar in 2007 Ispco werd overgenomen) en Finland (waar in 2014 Ruukki opgenomen werd in de groep). Hoewel het bedrijf beursgenoteerd is – de beurskoers daalde vrijdag met 3 procent nadat het plan voor de overname van Tata werd bekend gemaakt – houden de overheden een vinger aan de pols. Zowel de Finse staat als de Zweedse staat (indirect via het mijnbouwbedrijf LKAB) houden als grootaandeelhouders een vinger aan de pols.

De grootste staalfabriek (2600 werknemers) is in het Finse Raahe. In Luleå wordt vlakbij de ijzerertsmijnen, staal geproduceerd dat verder wordt uitgewalst in het in midden Zweden gelegen Borlänge. Het vervoer gebeurt per trein. Daarnaast heeft SSAB heeft in Oxelösund ten zuiden van Stockholm nog een volledig geïntegreerde staalfabriek waar speciale producten worden gemaakt zoals hoge sterkte staal. Hier werken 2.100 werknemers.

SSAB heeft een veel langere geschiedenis dan Hoogovens. Een van de voorlopers van het bedrijf produceerde al in 1878 staal. SSAB zelf dateert van 1978. Met 9 miljoen ton staal per jaar is het nu nog een van de kleinere staalfabrieken ter wereld. Samen met Tata Steel Nederland zou het op 16 miljoen komen en daarmee in de top–twintig van de wereld belanden. De grootste is Arcelor Mittal met een productie van bijna 100 miljoen ton.

Maar in de staalbranche wordt duurzaamheid de komende jaren mogelijk belangrijker dan schaalgrootte. En daarbij ligt SSAB duidelijk voor. Tata Steel in IJmuiden is nog niet aan staalproductie met waterstof toe. Daar wordt vooralsnog gedacht aan het afvangen en opslaan van CO2 onder de grond. Daarnaast is een proeffabriek gebouwd die de CO 2 uitstoot halveert, maar die fabriek Hisarna ligt al enige tijd stil.