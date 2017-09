Zwanger? Dat mag nóóit reden voor ontslag zijn

Niet bevoegd om les te geven

Docent communicatie (42) aan de Hanzehogeschool kan tijdens haar derde tijdelijke contract door haar zwangerschap geen opleiding volgen om de verplichte lesbevoegdheid te halen. Ze krijgt geen vaste baan. Zij: Iedereen die na het verkrijgen van een vaste aanstelling een beroep zou kunnen doen op ouderschapsverlof, wordt niet in dienst genomen. Hanzehogeschool: We konden slechts twee docenten aannemen en zij staken gewoon met kop en schouders boven de anderen uit.



Oordeel: Geen discriminatie. De twijfels over het functioneren van de vrouw zijn doorslaggevend.



Te vaak ziek

Thuishulp (33) krijgt geen verlenging als ze zich tijdens haar tweede halfjaarcontract een dag ziek meldt. Wie zich twee keer binnen zes maanden ziek meldt, krijgt geen nieuw contract van thuiszorgorganisatie Florein. De thuishulp had wel een tweede contract gekregen. Maar de derde ziekmelding kost haar haar baan. Zij: Door mijn zwangerschap was ik een dag duizelig en misselijk. Florein: We hebben veel verzuim, dat is niet fijn voor onze cliënten. Dus leven we onze interne richtlijn strikt na.



Oordeel: Discriminatie. De aan zwangerschap gerelateerde ziekmelding speelde een rol bij het besluit de vrouw te ontslaan.



Geen klik

Zwangere redacteur (43) heeft als, onervaren, commercieel medewerker een maandcontract bij detacheringsbureau OnlyHuman. Ze hoort na drie weken dat ze onvoldoende functioneert en er geen 'klik' is. In dat gesprek komt ter sprake hoe de vrouw het forensen wil gaan combineren met de gezinsuitbreiding. Zij: Bitter om zo te worden ontslagen, ik voel me gediscrimineerd. OnlyHuman: Ongelukkig geformuleerd, maar het besluit was al eerder genomen: ze groeide onvoldoende in de functie.



Oordeel: Discriminatie. OnlyHuman heeft onvoldoende onderbouwd dat de vrouw onvoldoende functioneerde.



Ontevreden mysteryshopper

Verkoopster (30) van modezaak The Kooples dacht na twee jaarcontracten een vaste baan te krijgen als assistent-winkelmanager. Zij: De winkelmanager vertrok, ik verving hem af en toe en dacht hem op te volgen. Maar mijn omzetcijfers waren niet hoog genoeg. Omdat ik zwanger was, belandde ik deels in de ziektewet en kon ik minder werken. The Kooples: De omzet daalde; de verwachting was dat die juist zou stijgen. Ook onze mysteryshopper stelde vast dat de vestiging niet op orde was.



Oordeel: Geen discriminatie. De vrouw wees op een verslag met haar manager, maar dat verslag bleek geantedateerd.