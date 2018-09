Zwaar belaagd ING brengt alsnog offer: financieel directeur Timmermans weg

President-commissaris Hans Wijers maakte het opstappen van Timmermans dinsdagochtend bekend. Wijers laat weten de gevonden tekortkomingen bij ING te betreuren en de zaak zeer serieus te nemen. De ernst van de zaak en de vele reacties van belanghebbenden maakten dat er iets moest gebeuren op het niveau van de directie, aldus de president-commissaris van ING. Dat is volgens Wijers ook in het belang van de bank zelf.

Vorige week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt de bank de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten in het voorkomen van witwassen. Timmermans was tijdens de periode 2010-2016, waar het onderzoek betrekking op had, lid van de zogeheten Management Board Banking en eindverantwoordelijke voor ING Nederland. ‘In het licht van deze omstandigheden zal Koos Timmermans in overleg met de raad van commissarissen aftreden’, meldt ING in een verklaring.

Het aftreden volgt op een ‘intensief’ gesprek van Wijers met minister van Financiën Wopke Hoekstra, afgelopen donderdag. De president-commissaris moest op het matje komen in Den Haag nadat ING de witwaspraktijken afdeed met welgemeende excuses en het inleveren van de bonus over dit jaar door topman Ralph Hamers. Dat leidde tot veel kritiek, waarbij de roep om het aftreden van topman Hamers steeds luider klonk. ING stond zodoende onder enorme druk om meer maatregelen te nemen.

Volgens een woordvoerder van ING kon over verdergaande maatregelen voor bijvoorbeeld bestuurders pas gepraat worden nadat de schikking bekend was gemaakt. Timmermans, die sinds 2017 de rol van financieel topman bekleedt bij de bank, blijft overigens aan tot het moment dat er een opvolger voor hem is gevonden. Dit om een ‘fatsoenlijke overgang’ mogelijk te maken.

Het is de vraag of het offer van ING de rust rond de bank terugbrengt. Beleggersvereniging VEB noemde het dinsdagochtend ‘raar’ dat nu de financieel topman wordt ‘geslachtofferd’. ‘Is hier een zondebok gezocht?’, vraagt VEB-directeur Paul Koster zich af.

Het is al de tweede keer dit jaar dat ING na een paar dagen bezwijkt onder de maatschappelijke en politieke ophef. Afgelopen maart werd binnen een week het plan ingetrokken om de beloning van topman Hamers met ruim de helft op te trekken, tot 3 miljoen euro. Dat was volgens toenmalig president-commissaris Jeroen van der Veer nodig omdat de ING-topman ‘eredivisie is, maar Jupiler League wordt betaald.’