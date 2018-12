Zuckerberg ziet in 2018 bijna 18 miljard euro verdampen, Amazon-baas Bezos krijgt er 21 miljard bij

Amazon-baas Jeff Bezos is de rijkste man ter wereld. Beeld EPA

Dat blijkt uit de nieuwste Bloomberg Billionaires Index, de financiële hitparade van persbureau Bloomberg. Met een geschat vermogen van 107,5 miljard euro heeft Bezos een straatlengte voorsprong op de nummer 2. Microsoft-oprichter Bill Gates (78,6 miljard euro) en meesterbelegger Warren Buffett (72,4 miljard euro) vervolmaken de top-3, terwijl Bernard Arnault, oprichter van het Franse luxehuis Louis Vuitton Moët Hennessy, op nummer 4 de rijkste Europeaan is met een geschatte 58,8 miljard euro aan slappe was.

Dat Mark Zuckerbergs vermogen zo’n deuk opliep was vooral te danken aan het slechtste beursjaar in zeker een decennium. Facebook bijvoorbeeld kampte niet alleen met privacyschandalen, maar verloor sinds begin dit jaar ook meer dan een kwart van zijn beurswaarde – weliswaar na jaren van riante koersstijgingen. In totaal zagen ’s werelds vijfhonderd rijkste miljardairs in 2018 bijna een half biljoen dollar – 451 miljard dollar – in rook opgaan. In 2017 hadden ’s werelds superrijken nog het beste beursjaar uit de geschiedenis beleefd. Zuckerberg staat nu op plaats 7 met een geschat vermogen van 46 miljard euro.

De hoogste stipnotering in de ranglijst is voor de Amerikaanse spelletjesmaker Tim Sweeney, oprichter van Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, de mateloos populaire game waaraan ook veel afkickklinieken dit jaar een aardige boterham hebben verdiend. Sweeney zag zijn vermogen in 2018 meer dan verdubbelen tot 6,2 miljard euro, goed voor plek 194 op de lijst.

Heineken

Slechts twee Nederlanders prijken in de mondiale top-500. Heineken-grootaandeelhouder Charlene de Carvalho-Heineken staat op plek 74 met een geschat vermogen van 13,8 miljard dollar (12 miljard euro). De 64-jarige dochter van Freddy Heineken is bijna 2 miljard armer dan een jaar geleden, schat Bloomberg, onder meer doordat de bierbrouwer dit jaar meer dan eentiende van zijn beurswaarde verloor. En op plaats 469 staat de 85-jarige Randstad-oprichter Frits Goldschmeding, met een geschat kapitaal van bijna 3,8 miljard dollar (3,3 miljard euro), een miljard dollar minder dan op Oudejaarsdag 2017. Ook het op-een-na-grootste uitzendbureau ter wereld kende een kwakkeljaar op de beurs, en is nu ruim 20 procent minder waard dan een jaar eerder.

Met twee noteringen in de top-500 steekt Nederland povertjes af tegen sommige andere Europese landen. Zweden en Zwitserland tellen er bijvoorbeeld elf, Denemarken zes en Duitsland 35. De Belgen blijven dan weer steken op nul.