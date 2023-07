Zuckerberg krabbelt op na rampjaar, miljardair Lewis aangeklaagd voor handel met voorkennis

Facebook-directeur Mark Zuckerberg (39). Beeld AP

Winnaar: Meta-baas Mark Zuckerberg

Na het rampjaar 2022, waarin Facebook-moederbedrijf Meta driekwart van zijn beurswaarde verloor, moest 2023 het jaar van de wederopstanding worden voor het bedrijf van Mark Zuckerberg. Of ‘het jaar van de efficiëntie’, zoals de 39-jarige hectomiljardair het zelf noemde.

Tot nu toe lijkt dit aardig te lukken. Het aandeel Meta is sinds het dieptepunt in november vorig jaar in waarde verdrievoudigd. Twitter-concurrent Threads, de socialemedia-app die Zuckerberg begin deze maand lanceerde, telde binnen de kortste keren 100 miljoen gebruikers, al is het enthousiasme over de app de laatste weken geluwd.

Over de auteur

Jonathan Witteman is economieverslaggever voor de Volkskrant en schreef afgelopen jaren over onder meer sociale zekerheid, ongelijkheid en technologie.

Bovendien boekte Zuckerbergs imperium van als sociale media vermomde advertentiebedrijven de voorbije week de beste kwartaalcijfers in tijden. De omzet steeg met 11 procent tot 32 miljard dollar (29 miljard euro), de eerste keer in twee jaar dat het bedrijf achter Facebook, Whatsapp en Instagram qua omzetgroei dubbele cijfers haalde.

De winst steeg zelfs met 16 procent naar 7,8 miljard dollar. Dat was volgens Zuckerberg onder meer te danken aan Meta’s verbeterde advertentie-technologieën, waarvoor het Californische bedrijf gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Ook slankte Meta de salarishuishouding fors af door 21 duizend banen te schrappen, bijna een kwart van het totale aantal werknemers.

‘Het is erg mooi om te zien dat onze beslissingen en investeringen hun vruchten beginnen af te werpen’, zo jubelde Zuckerberg woensdag tegenover beursanalisten.

De Britse miljardair Joe Lewis (86). Beeld ANP

Verliezer: zakenman Joe Lewis

De Britse miljardair Joe Lewis (86) leek zijn laatste levensdagen te gaan slijten voor de kust van de Bahama’s, ronddobberend op zijn 225 miljoen euro kostende superjacht ‘Aviva’. Als de eigenaar van voetbalclub Tottenham Hotspur pech heeft, vertoeft hij komende jaren in een Amerikaanse gevangenis.

Lewis, wiens vermogen wordt geschat op 6 miljard euro, is aangeklaagd voor handel met voorkennis. Dinsdag beschuldigde de New Yorkse openbare aanklager Damian Williams hem ervan tussen 2013 en 2021 vertrouwelijke handelsadviezen te hebben gegeven aan ‘geliefden, persoonlijke assistenten, privépiloten en zijn vrienden’.

Zo leende hij twee piloten elk 0,5 miljoen dollar om te beleggen in een biotechbedrijf waarvan Lewis een van de grootste aandeelhouders was. De in 1937 boven een kroeg in de Londense East End geboren zakenman zou hebben geweten dat het bedrijf op het punt stond positieve resultaten bekend te maken over klinisch onderzoek naar een van zijn geneesmiddelen.

Handel met voorkennis, oftewel het kopen of verkopen van aandelen op basis van nog niet openbaar gemaakte informatie, is strafbaar. De maximale celstraf voor dit vergrijp bedraagt in de Verenigde Staten 20 jaar.

Lewis zei woensdag in de rechtbank dat hij onschuldig is. Zijn advocaat beschuldigde de Amerikaanse overheid van een ‘flagrante inschattingsfout’ en noemde Lewis ‘van onberispelijke integriteit’. Lewis is vrij op borgtocht, maar zijn superjacht ligt aan de ketting.