Zoveel mogelijk kleding dragen in het vliegtuig om niet extra te betalen - mag dat wel?

Leggingverbod

American Airlines accepteert geen passagiers die zich 'op een manier kleden die anderen ongemakkelijk maakt of beledigt'

KLM is lang niet de enige luchtvaartmaatschappij die zich het recht voorbehoudt om passagiers in ongewenste kledij te weren. Zo accepteert American Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld, geen passagiers die zich 'op een manier kleden die anderen ongemakkelijk maakt of beledigt'. Ook zijn American Airlines-klanten verplicht om schoenen te dragen tijdens de vlucht. Hawaiian Airlines is preciezer: bij de vanuit Honolulu vliegende luchtvaartmaatschappij moeten passagiers zowel boven- als onderlichaam voldoende bedekken. Zwemkleding is bovendien pertinent verboden.



Dat maatschappijen passagiers met aanstootgevende kleding weren, valt te billijken. United Airlines ging vorig jaar echter wel erg ver toen het drie vrouwen in leggings weigerde. Eén van de vrouwen had nog een jurk in haar handbagage, maar de twee andere passagiers bleven aan de grond. Het werd een pr-debacle: talloze bekendheden spraken zich op sociale media uit over het 'leggingverbod' bij United Airlines. De uitleg van de luchtvaartmaatschappij - de vrouwen reisden met speciale tickets voor familieleden van United Airlines-personeel en moesten zich daarom netter kleden - kwam te laat.