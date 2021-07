Zouden zelfs V&D en RSV weer solvabel zijn onder deze minister van Financiën?

Nederlandse ministers van Financiën zijn traditioneel ‘kneerten’, gierigaards. Het ‘huishoudboekje’ moet op orde zijn en debet en credit in balans. In de wekelijkse ministerraad horen de beheerders van de schatkist plannetjes van hun collega-ministers voor nieuwe concertzalenplannetjes van hun collega-ministers voor nieuwe concertzalen, meer peuterspeelzalen en militaire toestellen van tafel te vegen met de dodelijke opmerking: ‘Hoe gaan we dat betalen?’ De bodem van de schatkist is altijd in zicht.

Zelfs Wim Duisenberg in het roemruchte kabinet Den Uyl wilde niet de geschiedenis ingaan met achterlating van een ‘gat’, zoals zijn voorgangers Witteveen en Vondeling. Zijlstra, Ruding, Zalm (‘de gesel van financiën’), De Jager, Dijsselbloem en zelfs Kok waren toonbeelden van Hollandse degelijkheid, betrouwbaarheid en zuinigheid, zoals het calvinistische volkje dit graag wil zien van de beheerder van de schatkist. Alleen Fons van der Stee (‘rampenfonds’) liet de boel in het kabinet Van Agt-Wiegel uit de hand lopen.

Wopke Hoekstra leek aanvankelijk ook een betrouwbare kneert. De ‘blokkeerfries’ werd hij drie jaar geleden nog genoemd toen hij alle mooie plannetjes in de ministerraad vetode. Toen had het CDA nog de illusie weer de grootste partij van Nederland te worden. Maar nu de partij op zes zetels staat, is de ‘blokkeerfries’ getransformeerd in de ‘coronaverkwister’. Hij schrijft ongezien een cheque uit voor iedere minister die langs komt op het Korte Voorhout. ‘Tsja corona.’ Zo kreeg het onderwijs

8,5 miljard euro zonder dat ze weten wat ze ermee moeten doen, zo stond woensdag in deze krant. Geen bedrijf (neem de KLM) gaat meer failliet, omdat Hoekstra altijd bijpast.

Voor V&D is het tragisch dat het bedrijf al failliet is gegaan. Het zou onder deze minister boekhoudkundig weer een florerende warenhuisketen zijn geweest. RSV en Fokker hadden nog bestaan. Ondernemersrisico’s bestaan niet meer. Organisatoren van afgelaste evenementen en festivals krijgen in de nieuwe plannen geen 80 maar 100 procent van de kosten vergoed. En de huidige premier roept de minister niet tot de orde. Het lijkt wel of dit kabinet elke blunder of verkeerde inschatting afkoopt met excuses en een nieuwe pot van bijgeleend geld die vestzak-broekzak door de ECB in Frankfurt wordt opgekocht. Rutte en De Jonge gaan elke persconferentie in met de boodschap ‘versoepel de maatregelen en als daardoor de besmettingen stijgen doen we er een bonus bij zodat iedereen het ons vergeeft’.

Electorale gevolgen zijn er niet. Er is niet eens een nieuw kabinet gevormd, zodat het nog jaren zal duren voordat het volk Rutte en Hoekstra ter verantwoording kan roepen. In die jaren zullen de schandalen over verkwisting tijdens de coronacrisis langzaam zichtbaar worden. Zelfs de kindertoeslagenaffaire zal daarbij verbleken. Hoekstra heeft dan wel een mooie baan hebben in het bedrijfsleven. En Rutte weet altijd weg te komen met een excusenboek dat dikker is dan de Van Dale.

En een nieuwe kneert mag de gaten gaan dichten.