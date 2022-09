Zouden regeringen er beter aan doen de energieprijzen ook bij crises aan de markt over te laten?

In 2009 spraken de G20-landen af een eind te maken aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Het voordeel – het laag houden van de energiekosten voor consumenten – woog niet op tegen de vele nadelen: stijgende begrotingstekorten, inefficiënte verdeling van economische goederen, klimaatverandering en grotere ongelijkheid doordat vooral hogere inkomensgroepen van de subsidies profiteren.

In 2020 waren de subsidies op fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen) niettemin opgelopen tot 6.000 miljard (6 biljoen) dollar – 6,8 procent van het wereld-bbp. Hieronder vielen zowel de directe subsidies (het leveren van fossiele brandstoffen onder de kostprijs) als indirecte subsidies (financiële steun aan mijnbouw- en energiebedrijven en fiscale kortingen). Daarom kwam thema het vorig jaar hoog op de agenda van de zogenoemde COP26, de klimaatconferentie in Glasgow, waar 197 landen plechtig beloofden de subsidies af te bouwen.

Als de prijzen van gas, stroom en benzine overgelaten zouden worden aan de markt, was dit een prikkel om te besparen en duurzame alternatieven te zoeken. Westerse landen keken vooral verwijtend naar ontwikkelingslanden en opkomende landen als India, Brazilië, Peru, Mexico en Nigeria, waar regeringen de prijzen van brandstoffen bewust laag houden. In die landen zijn die subsidies voor veel mensen nog een zaak van levensbelang, omdat ze anders in de kou zitten, niet kunnen koken of hun middelen van bestaan – een tuktuk, brommer of vrachtautootje – kwijtraken. Hogere energieprijzen kunnen tot sociale onrust leiden, of zelfs een massale volksopstand of een coup.

Maar nu is alles veranderd. De regeringen van de westerse landen zijn door de oorlog in Oekraïne van hun geloof gevallen. Niet de markt, maar de politiek moet de prijzen bepalen. Prikkels doen er niet meer toe. Iedereen heeft boter op zijn hoofd. Als fossiele brandstoffen niet worden gesubsidieerd, vrezen bestuurders electoraal van de kaart te worden geveegd. Het is voor de burgers hier nog geen zaak van leven of dood, zoals in de derde wereld, maar leidt wel tot toenemende armoede onder lagere inkomens. Zelfs Brussel – de kampioen van de vrije energiemarkt – denkt nu aan een prijsplafond.

Nederland was er al vroeg bij en verlaagde op 1 april de accijns op de benzineprijs al met 20 procent, want een land van ‘blijde rijders’ is een groot goed. Verder wordt gedacht aan vermindering van de energiebelasting, een eenmalige energietoeslag en de tijdelijke btw-verlaging op energie. De nieuwe Britse premier Liz Truss maakt het helemaal bont. Die heeft als welkomstdouceurtje de energieprijzen bevroren, hetgeen betekent dat een gigarekening van 150 miljard euro wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties.

De paradox is dat subsidies op de energiekosten voor het grootste deel terechtkomen bij de mensen met bovenmodale en topinkomens – degenen die hoge prijzen eigenlijk wel kunnen betalen. Zij rijden de grootste auto’s en hebben de grootste huizen. Regeringen zouden er beter aan doen de energieprijzen ook bij crises aan de markt over te laten. En als er gecompenseerd moet worden, dan moet dat door hogere uitkeringen en lastenverlichting voor de mensen met de laagste inkomens.

Ook al blijven die bij de verkiezingen meestal thuis.