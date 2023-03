Zou WOZ ook voor Hans en Grietje simpel moeten zijn?

Gemeenten hebben bij de Nederlandse Hans en Grietjes 5,1 miljard euro aan onroerendezaakbelasting (ozb) ingeboekt voor 2023. Die moeten ‘knibbel, knabbel, knuisje‘ worden binnengehaald om de voorzieningen in stand te houden. Als de opbrengst achterblijft, worden ze onder curatele van het Rijk – de beruchte status van zogenoemde artikel 12-gemeente – gesteld. Dat betekent dat ze er een janboel van hebben gemaakt.

Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Als de huizenprijzen stijgen zoals in 2021 dan stroomt er vanzelf meer geld binnen. En sommige gemeenten maken dan mooie sier door de tarieven (ergens tussen 0,07 en 0,15 procent) van de WOZ-waarde te verlagen. Als de huizenprijzen zakken is het omgekeerd. Dan moeten de tarieven worden verhoogd. Want de gemeente is geen bank die zelf geld kan creëren, laat staan een Rijksoverheid die lekker op de pof kan leven. Tien jaar geleden was de totale opbrengst van de ozb nog 3,4 miljard euro. Nu is dat 50 procent meer.

De woning is de nieuwe melkkoe. Op zichzelf is dat niet erg. Woningeigenaren zijn ook lekker binnengelopen door de waardestijgingen. En een eigen woning of bedrijfspand als belastingobject is een slimme keuze. Het is nu eenmaal een stuk gemakkelijker om de belastingen te ontwijken door inkomens en winsten naar het buitenland te verplaatsen dan vastgoed.

Het probleem van de WOZ is dat de waardebepaling nogal subjectief is. En dat leidt tot scheve ogen. Nederlanders willen niet benadeeld worden ten opzichte van de buren. Daarnaast wordt de WOZ-waarde niet alleen gebruikt voor de ozb, maar ook voor het vaststellen van de waterschapsbelasting, de erfbelasting, de inkomstenbelasting (eigen woningforfait) en zelfs de vennootschapsbelasting (afschrijving op de winst). Wie te hoog zit in de WOZ wordt drie, vier of zelfs vijf keer gepakt.

Sinds de invoering van de WOZ is er langzamerhand een heel adviescircus ontstaan. Dat was er al rond de inkomstenbelasting, winstbelasting en btw, zodat niemand daarover moet klagen. Alleen opereren de commerciële WOZ-bureaus op basis van no cure no pay. Zij kunnen hun rekeningen indienen bij de gemeenschap, in casu de gemeente zelf, hetgeen gewone belastingconsulenten niet kunnen. Daar is een scheefgroei ontstaan. Zij strijken zo’n 600 euro per toegekend bezwaar op, terwijl de belastingplichtigen maar enkele tientjes daarmee verdienen. Ze slaan er zogezegd een flink slaatje uit voor relatief weinig werk.

En dat betekent dat ze als gieren op de aas duiken en via knibbel, knabbel, knuisje-spots aan het werven zijn gegaan. Het is dan ook heel begrijpelijk dat staatssecretaris Marnix van Rij hun rekeningen wil matigen tot de hoogte van de daadwerkelijke inspanning.

Aan de andere kant is het zaak de WOZ-waardebepaling te versimpelen. Misschien zouden voor de 9,2 miljoen objecten (waaronder 8 miljoen woningen) waarover moet worden betaald, alleen objectieve criteria als grondoppervlakte en inhoud moeten gelden. Ligging en staat van onderhoud zouden als te subjectief moeten worden geschrapt, net als de waardebepaling met referentiewoningen.

Overdaad leidt bij Hans en Grietje tot misbaar en verongelijktheid. En jaagt de lokale heksen op kosten.