Zou kleurcode rood ook moeten gelden voor ruimtetoeristen?

Behalve in de dodencel van een of andere Amerikaanse gevangenis moet er geen saaiere plek zijn dan de ruimte. Het is er pikzwart. Er zijn wat lichtjes aan de nachthemel. En de kromming van de grote blauwe bol kan worden opgemerkt, maar het verhaal dat de Chinese muur te zien zou zijn vanaf meer dan 100 kilometer hoogte schijnt een sprookje te zijn.

Het enige voordeel lijkt dat je er nog geen mondkapje hoeft te dragen, maar dat hoeft in de dodencel hopelijk ook niet. Niettemin willen de aardbewoners er massaal naartoe. Zakenbank UBS schreef onlangs dat de ruimte-economie – de waarde van de bedrijven die zich met ruimtetoerisme bezighouden – nu al 250 miljard dollar is. Dat loopt op tot 800 miljard aan het einde van het decennium. Er zijn al drie bedrijven opgericht die zich daarop speciaal toeleggen: Virgin Galactic van Virgin-eigenaar Richard Branson, Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos en SpaceX van Elon Musk.

Afgelopen weekeinde kreeg Virgin-tycoon Richard Branson zijn ruimtedoop. Volgende week volgt Jeff Bezos. En Elon Musk staat in de startblokken.De drie miljardairs roepen om het hardst duurzaamheid te promoten en een betere wereld na te streven. Maar ze steken alledrie hun geld in een bedrijf dat de allerrijksten de kick van een zinloze trip naar 100 kilometer hoogte verschaft.

Wat de gevolgen zijn voor het milieu weet eigenlijk niemand, maar dat wordt er vast niet beter van. Branson roept dat de CO2-emissie van een vlucht van Virgin Galactic naar 90 kilometer hoogte niet groter is dan die met een Boeing van Sydney naar Londen. Maar wat heeft het voor zin naast vliegschaamte ook ruimteschaamte te creëren? Zelfs André Kuipers zei vorige week niet te weten wat de gevolgen zijn van het continu doorklieven van de ozonlaag als ruimtetrips even gewoon worden als stedentrips. Het is toch tamelijk bizar dat mensen enerzijds huizen isoleren, niet harder rijden dan 100 kilometer en zonnepanelen op het dak leggen en dat ze anderzijds het milieu tarten door korte tijd gewichtloosheid te zoeken boven de dampkring. Inmiddels is dat ook mogelijk binnen de dampkring, zelfs met meer ruimte om een salto te maken dan in een toestel van Branson dat minder bewegingsvrijheid heeft dan een dodencel.

En dan zijn er de absurde prijzen. Virgin Galactic biedt vanaf september vluchten van 10 minuten aan, waarbij deelnemers 4 minuten gewichtloos zijn. Kosten per kaartje: 250 duizend euro. Wie met Bezos mee wil – die gaat hoger – moet al 28 miljoen euro neertellen. In 2027 moet er een aanbieding komen voor een buitenaards verblijf van drieënhalve dag voor 5 miljoen. Wie zit te wachten op een nieuwe uitwas van ongelijkheid in een wereld die al zo ongelijk is?

Nu de G20 toch wereldwijd wil ingrijpen in de belastingen, het milieu en corona, had ze zichzelf een dienst kunnen bewijzen door kleurcode rood af te kondigen voor de ruimte.

En voor wie een kick wil, openen de VS gewoon een deel van de dodencellen.