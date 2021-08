Zou in plaats van zeiken over huizenprijzen ook aan oplossingen mogen worden gedacht?

‘Klagen over een probleem zonder met een oplossing te komen is alleen maar gezeik’, stelde vrij vertaald de voormalige Amerikaanse president Theodore Roosevelt.

En dat geldt ook voor de maar voortdurende stijging van de huizenprijzen. Nog maar 3,3 procent van de alleenstaanden met een modaal inkomen kan zich een koopwoning permitteren, rekende De Hypotheker vorige week voor. Twee jaar geleden was dat nog 6 procent, ook al niet veel.

Al jaren noemt iedereen de situatie onhoudbaar. Velen schreeuwen zelfs moord en brand. Analisten van banken hebben al vele malen geroepen dat een einde aan de prijsstijgingen in zicht is, maar ze krijgen steeds ongelijk. Nog erger: de prijsstijgingen versnellen in plaats van dat ze afnemen.

Een groot deel van Nederland vindt die stijgingen zelfs een groter probleem dan corona en pensioenkortingen samen. Alleen doet niemand er iets aan. Elke oplossing wordt meteen neergesabeld, omdat die meestal bestaande huizenbezitters dupeert. En die willen niets opgeven. Vorige week werd in deze rubriek voorgesteld een belasting op de waardestijging van privégrond in te voeren, zodat bouwgrond niet langer uit speculatie-overwegingen braak blijft liggen. En het is de schaarste aan grond – en niet de opstallen – die de bizarre waardestijgingen veroorzaakt. Het zou bouwplannen aanzienlijk versnellen en mensen met grote percelen dwingen die beter te benutten. De opbrengst zou kunnen worden bestemd voor sociale woningbouw.

Het idee van een grondwaardebelasting of grondvoetprint – ieder mens zou een soort negatief basisinkomen moeten betalen voor het deeltje van de aarde wat hij mag bezitten, – leverde honderden boze reacties op. Mensen koesteren de waardestijging van hun bezit als eigen verdiensten en willen er niet meer belasting over betalen. Hoogstens zou bij verkoop van het huis een belasting mogen worden gerekend, maar in dat geval zal de rekening weer bij de koper worden gelegd die nog duurder uit is.

Het is helemaal niet zo raar om ook over de fictieve waardestijging – de vermogensaanwas – belasting te betalen. Meestal is de waardestijging te danken aan de gemeenschap. Ter illustratie: een bestemmingsplanwijziging tot bouwgrond verhoogt de waarde van één hectare natuur- of agrarische grond van respectievelijk 20 duizend en 60 duizend euro tot 1 miljoen euro. Er is angst dat als de grondwaarde daalt de eigenaren voor niets hebben betaald. Maar daling is tamelijk uitzonderlijk. En het kan middeling fiscaal worden gecompenseerd.

Nu komt die waardestijging via vererving terecht bij een groep van geprivilegieerde kinderen waardoor de ongelijkheid verder wordt vergroot. Hoe de belasting vorm moet krijgen staat ter discussie. Misschien moet grondwaardestijging gewoon in box 1 worden belast of in een speciale box 4 met een apart tarief.

Anders rest niets anders dan de kop in het zand te steken en te blijven zeiken.