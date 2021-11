Zou in plaats van geld niet met zorg moeten worden gesmeten?

‘Buying the dip?’ (‘Kopen op de daling?’), luidde maandag de vraag op de morning call van de grote beleggers en zakenbanken.

Afgelopen vrijdag kelderden de koersen ­nadat het nieuws over de nieuwe mutant van het virus bekend werd, nu omicron genoemd. Landen sloten in paniek de grenzen voor reizigers vanuit Zuid-Afrika en voerden nieuwe ­beperkende maatregelen in. Ineens was de angst voor inflatie weg en maakte die plaats voor de angst voor nieuw economisch onheil. De hoop dat de pandemie in 2022 een keer ­verleden tijd zou zijn was de grond ingeboord.

De Black Friday-dip, zoals de dalingen worden genoemd, werd maandag al weer gezien als een buitenkansje. De beursindices daalden vrijdag met zo’n 3 procent ­– de grootste dalingen in meer dan een jaar vanwege de vrees voor een nieuwe stagnatie van de handels­stromen en een ondermijning van het consumentenvertrouwen.

Maar maandag werd de andere kant van de medaille belicht. Dankzij de nieuwe mutant neemt de kans af dat centrale banken en overheden hun opkoop- en steunprogramma’s afbouwen. En rentestijgingen ­– iets waar vorige week nog op werd gespeculeerd ­– zijn even onwaarschijnlijk als een kabinet zonder Rutte.

Beleggers leren heel snel de kansen van de pandemie te benutten. In maart 2020 toen ­corona begon, in oktober 2020 toen de delta-variant opdook en in juli van dit jaar toen delta-plus de dreiging was, kelderen de koersen eveneens. Maar enkele weken of enkele ­dagen later werd de recordrace weer opgepakt. De dag na de dip blijkt meestal een uitstekend koopmoment te zijn op de aandelenmarkt. Telkens worden de zwartkijkers in hun hemd gezet. Een oorzaak is dat de industrie en dienstverlenende bedrijven die onder corona lijden, in de beursindices ondergeschikt zijn aan de ict-bedrijven die ervan profiteren.

Voor Big Tech is elke nieuwe variant een signaal dat we vaker thuis gaan werken en online vergaderen, nieuwe smartphones kopen en onze ­sociale contacten via Facebook en WhatsApp onderhouden, meer Netflix kijken omdat we niet op verjaardag of naar theater kunnen en de boodschappen thuis laten bezorgen. Maar nog belangrijker is dat de centrale banken en overheden bij elke nieuwe variant niet hoeven te doen wat ze een keer vrezen te moeten doen: stoppen met de geldsmijterij. De Fed, de ECB en de Bank of England hebben een excuus om te blijven stimuleren met nieuwe geldcreatie. En de regeringen kunnen blijven lenen om bedrijven te compenseren die door beperkende maatregelen worden gedupeerd. En dat geld komt voor een groot deel op de aandelen-, de huizen- en cryptomarkt terecht.

Economisch en financieel weet de wereld heel goed van corona te profiteren. Sociaal en medisch is het een een enorme last. Als de tienduizenden miljarden die in het financiële systeem zijn gestoken in de zorg waren geïnvesteerd, waren de koersen misschien lager, het aantal faillissementen hoger maar was de pandemie mogelijk onder controle gebracht.