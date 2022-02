Zou er in plaats van in robots ook in mensen kunnen worden geïnvesteerd?

Investeerders richten zich in de kapitalistische wereld niet op het verbeteren van het sociale welzijn van mensen. Anders zouden ze niet al hun investeringen richten op het uitschakelen van diezelfde mensen. Uit een ranglijst van de twintig grootste investeringen in de voedseldistributie in 2021 bleek dat alle investeringen erop gericht zijn om mensen te vervangen door robots. Hieronder viel ook een investering van één miljard dollar in flitsbezorger Gorillas, een investering van 350 miljoen in Dutchie (een onlineplatform voor cannabis) en een investering van 600 miljoen in Nuro (een producent van zelfrijdende boodschappenwagentjes).

Zo gaat het in alle sectoren. Investeringen zijn vooral gericht op het uitschakelen van menselijke interactie. De communicatie vindt plaats met robots. Via chatboxen selecteren ze gesprekspartners en via datingapps levenspartners. De bank, de dokter, de makelaar, het nutsbedrijf: allemaal willen ze de klant liever alleen nog met een computerrobot te woord staan. Robots beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen, een ziekte heeft, voor een huis in aanmerking komt en of de energierekening wel klopt.

Er is niemand meer spontaan voorhanden om even het hart bij uit te storten, iemand die even wil luisteren naar het goede nieuws (‘Ik ben oma geworden’), het slechte (‘Mijn partner is weggelopen’) of het andere (‘De Rabobank sluit zijn laatste filiaal in de buurt, het is toch wat?!’).

Sociale contacten zijn essentieel voor de mens. Heel veel ouderen doen boodschappen, omdat zij dan andere mensen kunnen ontmoeten voor een praatje. Vaak is een gesprek met de caissière het enige face-to-facecontact wat zij op een dag hebben. Vroeger vonden supermarkten dit een vorm van klantenbinding, en kenden cassières hun klanten ook. Nu wordt het kassawerk gedaan door flexwerkers, die liever hun mond houden of alleen op de automatische piloot vragen stellen (‘Wilt u een kassabon?’ en ‘Wilt u spaarzegels?’). Met de introductie van zelfscankassa’s valt ook dit weg. Nu de winkel plaatsmaakt voor het distributiecentrum – of de ‘dark store’ – is er zelfs geen knikje meer.

E-mail, sms en WhatsApp maken communicatie onpersoonlijk. Bedrijven stuurden mensen die een ander mens aan de lijn wilden eerst naar een callcenter in India en nu naar een robot.

Het wegnemen van menselijke arbeid is een essentieel onderdeel van de kapitalistische efficiency. Maar het gaat nu zo ver dat de gemeenschapszin wordt ontwricht. Dat leidt tot individualisering en wantrouwen. Historicus Yuval Noah Harari schreef in zijn beroemde boek Sapiens dat met het uitwisselen van verhalen – inclusief roddel – mensen zich onderscheiden van andere zoogdieren. Dat gebeurde bij het koffieapparaat. Of aan de toonbank en later aan de kassa. Er zijn wel supermarkten die er iets aan proberen te doen. Vlak voordat corona er vroegtijdig een einde aan maakte, had winkelketen Jumbo kletshoeken en kletskassa’s geïntroduceerd, waar praatjes mogelijk waren met buurtgenoten of oudere cassières.

Hopelijk komen die terug nu de pandemie op zijn einde loopt. En wordt dat ook voor beleggers ooit een aantrekkelijke investering.