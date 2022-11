Zou de televisie verplicht fouten moeten rectificeren?

‘Je moet wel werken tot je 80ste, want voor de aow krijg je nooit iets bij’, zei Johan Derksen donderdag. ‘En de aow-leeftijd wordt weer verhoogd. Direct moet je tot je 74ste werken’, aldus Wilfred Genee. Derksen: ‘De nieuwe Pensioenwet moet er even doorheen geduwd worden.’

In de talkshows wordt een hoop apekool verspreid. Zolang het om meninkjes gaat is dat niet zo’n probleem. Maar er wordt ook een loopje genomen met de feiten. Meestal uit onzorgvuldigheid. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, zei dinsdag in Op1 dat de door de FNV geëiste loonsverhoging van 14,3 procent op een inkomen van 2.000 euro ‘zeg ik het goed?‘ maar drie tientjes uitmaakt. Niemand van de acht heren en dames aan tafel roept dat het tien keer zoveel is.

Kranten hebben tegenwoordig rubrieken aanvullingen en rectificaties. Daar doet de televisie niet aan. Het zou moeten worden veranderd. Elk kletsprogramma zou wettelijk verplicht moeten worden de feitelijke fouten van de vorige uitzending te herstellen. Dat maakt de strijd tegen nepnieuws geloofwaardig.

Bij Vandaag Inside zal dat minimaal een kwartier kosten nu het programma zich niet alleen met voetbal meer bezighoudt. Aow’ers krijgen er ten slotte op 1 januari 10 procent bij. De aow-leeftijd wordt weliswaar in 2028 verhoogd naar 67 jaar en drie maanden. Maar daar is niet bij gezegd dat in 2019 als gevolg van het pensioenakkoord de verhoging is teruggedraaid: van 67 jaar en drie maanden dit jaar naar 66 jaar en zeven maanden.

Dat de Pensioenwet er even wordt doorgeduwd is een gotspe. Er is tien jaar over onderhandeld. Sinds 2019 is er drie jaar gesproken over verdere uitwerking. Dat Derksen maar wat roept ter meerdere eer en glorie van de kijkcijfers is tot daaraan toe. Maar dat niemand ingrijpt – behalve de journalist van Hart van Nederland probeert wel eens iets te nuanceren – is ‘te gek voor woorden‘ om het op zijn derksiaans te zeggen..

Eigenlijk is het dagelijks foutenfestival in Vandaag Inside meer maatschappij ondermijnend dan de nonsens van Thierry Baudet, die niemand serieus neemt; David Icke, waarvan bijna niemand ooit had gehoord; en Ongehoord Nederland, waar niemand naar kijkt. Vandaag Inside heeft macht. Wat Derksen roept, staat de volgende dag op talrijke websites die er ook mee hopen te scoren.

Het programma zet een groot publiek op tegen eenieder die het land probeert te besturen. Derksen kan best sneren blijven uitdelen en kwinkslagen blijven maken zonder de feiten naar zijn hand te zetten. ‘Moeten we ons echt druk maken over drie maanden langer werken in 2028, terwijl volgens de secretaris-generaal van de VN de wereld met het voet op het gaspedaal in de richting van de klimaathel racet?’ Maar dat zou wel te veel D66 zijn.

Demagogie mag. Nepnieuws en desinformatie zijn kwalijk. Er hoeven geen zenders in de ban te worden gedaan, maar als er nu toch grenzen worden gesteld aan de persvrijheid zou een verplichte rectificatierubriek een mooi begin zijn. Of Derksen moet vervroegd met pensioen worden gestuurd.