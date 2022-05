Zou beursfonds Derksen NV ook de nek zijn omgedraaid?

Op de beroemde Londense begraafplaats Highgate Cemetery ligt behalve Karl Marx een zekere George Wombell. Hij was een armzalige schoenmaker die in 1812 een boa constrictor kocht van buitenlandse zeelui die de wurgslang hadden meegenomen uit Zuid-Amerika. Hij stopte het dier in een doos en liet Londenaren voor 1 penny een kijkje nemen. Het was veel lucratiever dan schoenen lappen.

Vervolgens vroeg hij zeelui andere exotische dieren mee te nemen, waardoor hij een reizende dierentuin had met leeuwen, tijgers, olifanten, zebra’s en apen. Twee leeuwen ontsnapten en vielen twee Londenaren aan. Wombell hoefde ze niet af te maken, omdat de burgers maar beter hadden moeten uitkijken. Vervolgens verdubbelde hij de inkomsten door de dieren aan te prijzen als ‘mensenverslindende leeuwen’. Twee eeuwen later is hij een fenomeen.

Marketing is alles. En zo is het ook met Talpa. Dat had zijn eigen mensenetende leeuw in de persoon van Johan Derksen. Als die maandagavond koning Willem-Alexander een flapdrol noemde, was dat meteen het best gelezen stukje op de website van De Telegraaf, die elke uitlating van de clowneske provocateur prominent bracht. Als RTL Boulevard in een reactie stelde dat ‘de koning daar verdrietig over is’, was dat de volgende dag weer het best gelezen stukje. Dankzij andere media maakte hij mensen nieuwsgierig naar een programma waar het voetbalgeouwehoer ondergeschikt was aan provocatie en beledigingen.

Eigenlijk was Johan Derksen de polderversie van de Noord-Ierse voetballer en bon vivant George Best (‘Ik besteedde mijn geld aan vrouwen, drank, snelle auto’s en de rest gooide ik over de balk’) die bizarre anekdotes over seksuele escapades verzon waar hij uiteindelijk zelf heilig in ging geloven. Derksen deelde met Best de haarlengte, de arrogantie en de fantasie. Alleen had Best als voetballer de top bereikt en kwam Derksen niet verder dan een provincieclub.

Als het verdienmodel van Derksen NV een beursfonds was geweest, zou het een lucratieve ‘small cap’ zijn geweest met enorme koersuitslagen waar een slimme arbitrageant (belegger die wil profiteren van prijsverschillen op verschillende markten) een slaatje uit zou slaan. Derksen NV zou vorige week misschien een koersduikeling hebben gemaakt na de massale woede over zijn kaarsenverhaal. Maar inmiddels zou de koers zich allang hebben hersteld. 57 procent van de Nederlanders, inclusief Claudia de Breij en Angela de Jong, wil hem terug op de buis. Hij is een nationale verslaving.

Of hij nu veilig opgeborgen is in een kooi in thuisbasis Grolloo en met een muilkorf monddood is gemaakt, weet alleen hij zelf. Maar de druk bij een comeback zal enorm zijn. Voor de cafépraat in VI Vandaag kreeg hij naar verluidt zeven ton per seizoen. Bij terugkeer op televisie zal dat zeker een miljoen euro worden, want bij elk incident stijgt zijn marktwaarde.

Het Mediapark is de eigentijdse versie van de reizende dierentuin van Wombell. En daarin beklijven enfant terribles het best. Wie er slim gebruik van maakt, zal in 2222 nog bij zijn graf worden herinnerd.