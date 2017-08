Zorgpremie stijgt met zo'n 30 euro per persoon door tegenvaller zorgverzekeraars

Het Zorginstituut, dat onder meer de declaraties van zorgverzekeraars analyseert, ontdekte de tegenvaller bij de definitieve berekening van de zorguitgaven van 2016 en deelde het eind juli mee aan de zorgverzekeraars. Het aantal declaraties in de chronische ziekenhuiszorg was een stuk lager dan verwacht. Het gaat dan om behandelingen voor bijvoorbeeld diabetes, hartaandoeningen of kanker.



Zorgverzekeraars betalen de declaraties die ze binnenkrijgen uit twee potjes: het eerste potje is het zorgverzekeringsfonds, dat overheid en werkgevers vullen, het tweede potje bestaat uit de betaalde zorgpremies. Door het lagere aantal declaraties krijgen de verzekeraars nu minder geld uit het zorgverzekeringsfonds dan verwacht.



Volgens Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW komt het lagere aantal getelde declaraties niet door veranderingen in de ziekenhuiszorg, maar door een nieuw telsysteem dat het Zorginstituut hanteert. Door de nieuwe telmethode lijkt het op korte termijn of ziekenhuizen minder declareren. Op de langere termijn blijft het inkomen van de zorgverzekeraars ongewijzigd, maar daar hebben ze nu weinig aan. 'Het tekort moeten we dit jaar moeten in onze jaarrekening verwerken.' Aan de zorgpraktijk verandert de telmethode uiteraard niets: daarom dalen de inkomsten van de zorgverzekeraars wel, maar blijven de kosten even hoog.