Zonnepanelen dalen snel in prijs, maar wat merkt de consument daarvan?

Een schok voor de wereldmarkt…

De daling is fors meer dan de 20 tot 27 procent die het onderzoeksbureau eerder voorspelde. Oorzaak is de beslissing van China om in eigen land de vergoeding voor het leveren van zonne-energie aan het elektriciteitsnet af te bouwen. Daarnaast versobert het land de subsidie voor plaatsing van zonnepanelen. De Amerikaanse investeringsbank Roth Capital stelde hierdoor maandag zijn voorspelling over de installatie van panelen in China in 2018 naar beneden bij, van 52 naar 35 gigawatt (het totale vermogen van de geplaatste zonnepanelen). Gevolg: een wereldwijd productieoverschot en dus een prijsdaling.

Dit is het ‘eindspel’ op de energiemarkt, zegt Peter Desmet, directeur van Solarclarity, een grote Nederlandse importeur van zonnepanelen. ‘Als de prijs zo snel daalt als voorspeld, is zonne-energie over twee of drie jaar de goedkoopste manier om energie op te wekken. Goedkoper dan wind, biomassa, olie of kolen. Dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws.’

Lage prijzen mogen fijn zijn voor de eindgebruiker, dat geldt niet voor de industrie, nuanceert Wim Sinke, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij TNO. Hij vindt de ontwikkeling zelfs ‘heel slecht nieuws’. Volgens Sinke begonnen vraag en aanbod net weer in balans te komen, na jaren van enorme overschotten. Producenten kregen de kans om het rendement en de duurzaamheid van de panelen te verbeteren, in plaats van alleen te letten op zo veel mogelijk productie voor zo min mogelijk geld. Ook werd de industrie hierdoor interessanter voor investeerders. ‘Door één pennestreek zijn we misschien weer terug bij af. Ik heb liever een eindspel met gezonde spelers.’

Voorspellingen over de prijsdaling zijn lastig. Zo is ook de koers van de euro van invloed, aldus Desmet. Bovendien besluit de Europese Commissie 3 september of de importheffingen op zonnepanelen en -cellen uit enkele Aziatische landen, waaronder China, worden verlengd. De tarieven waren ingesteld om Europese producenten van zonnepanelen te beschermen, zonder veel succes. Worden ze afgeschaft, dan zou ook dit zonnepanelen op de Europese markt goedkoper maken.

…maar niet voor de consument

Consumenten zullen voorlopig minder merken van de prijsval. De prijs waarvoor zonnepanelen de fabriek verlaten is niet het enige dat bepaalt hoe duur het is om ze uiteindelijk op het dak te leggen. Van het transport tot de installatie: het gaat allemaal in de prijs zitten. ‘De panelen mogen goedkoper worden, de kosten van arbeid nemen in Nederland ontzettend toe. Dus mogelijk ben je dan even duur uit’, aldus importeur Peter Desmet.

Daar komt bij dat de beslissingen van de Nederlandse regering hier meer invloed hebben dan die van de Chinese, legt een woordvoerder van de Consumentenbond uit. Zo heeft het al dan niet voortbestaan van de salderingsregeling veel meer invloed op de kosten. In ieder geval tot 2020 geldt de internationaal gezien aantrekkelijke regeling dat de consument die zonnestroom opwekt, die tegen dezelfde prijs mag terugleveren aan zijn energiebedrijf als de prijs die hij betaalt voor stroom. Binnenkort maakt het kabinet bekend of en hoe de regeling wordt voortgezet.

Feit is dat de prijzen van zonnepanelen dalen. Tussen 2010 en 2017 al met 80 procent, volgens Bloomberg. De daling zal nog jaren doorzetten, denkt hoogleraar Wim Sinke. Dan kun je als consument net zo goed wachten met de aanschaf van zonnepanelen tot ze wat goedkoper zijn, nietwaar?

Zo eenvoudig is het niet. Zonnepanelen zijn al relatief goedkoop – momenteel is de terugverdientijd een jaar of zeven, vertelt een woordvoerder van de Consumentenbond. Je kunt wachten tot je een ons weegt, maar ondertussen betaal je elk jaar de energieleverancier. En uitgerekend nu, met de lage spaarrentes van het moment, ligt het doen van investeringen als zonnepanelen voor de hand, denkt de Consumentenbond. Of, zoals Sinke zegt: ‘De juiste instaptijd is altijd nu.’