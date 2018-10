Zonnebrandmerk spant kort geding aan tegen Consumentenbond om slechte recensie

De 2,5 die het bedrijf kreeg voor hun Australian Gold Spraygel Sunscreen Clear viel niet in goede aarde. Volgens de Consumentenbond biedt de zonwerende spray slechts een bescherming van factor 15, terwijl het etiket factor 30 zegt. Rutger van Rompaey, advocaat van Australian Gold, eiste dinsdag in de Haagse rechtbank een rectificatie en intrekking van het bericht.

Van de vijftien sprays gaf de Consumentenbond er drie een onvoldoende, waaronder dus de Australian Gold-spray. De einduitslag was in mei al bekend. Dit kort geding is mosterd na de maaltijd, betoogden de twee advocaten van de consumentorganisatie, Jeroen Naves en Jordi Bierens. Het zonnebrandmerk had eerder aan de bel kunnen trekken. Bovendien: het testpanel heeft geen regel geschonden. Naves en Bierens namen ruim een halfuur voor hun pleidooi - ongebruikelijk voor een kort geding. Van Rompaey: ‘Op zo’n lang betoog heb ik mij niet voorbereid.’

Dat belette Van Rompaey niet om twijfel te zaaien over de totstandkoming van het rapportcijfer. ‘Meteen nadat bekend werd dat wij slecht uit de test kwamen, heeft Australian Gold gevraagd het rapport van de Consumentenbond te mogen inzien. Welke organisaties hebben meegewerkt aan het onderzoek en zijn zij onafhankelijk? In theorie zou mijn buurvrouw dit onderzoek gedaan kunnen hebben, want ik weet het niet.’

‘Alle relevante stukken uit het rapport zijn bij Australian Gold terechtgekomen’, betogen de advocaten van de Consumentenbond. ‘De overige pagina’s kunnen wij vrijgeven, maar daar staat gevoelige informatie in over concurrenten van Australia Gold, vandaar dat wij terughoudend zijn. De producten worden getest door onderzoeksinstituten met de benodigde certificaten.’

Van Rompaey: ‘De Consumentenbond gaat toch zo prat op transparantie? Waarom dan geen volledige transparantie over het rapport. Wellicht is er wel iets mis met die certificaten.’ Hij kwam met rapporten die afwijken van het eindoordeel dat het testpanel van de Consumentenbond noteerde. Er zou uit blijken dat de spray van Australian Gold wel degelijk voldoende bescherming biedt. Irrelevant vond advocaat Naves: ‘Als er tijdens onderzoek een poot van een kinderstoel afbreekt en in latere onderzoeken blijft de poot heel, doet dat niets af aan de betrouwbaarheid van het eerste onderzoek.’

Op dinsdag 6 november doet de rechter uitspraak.