Zonnebloemolie naar verwachting over vier tot zes weken op, het hamsteren is begonnen

Bij de Albert Heijn in Kleine Wittenburgerstraat in Amsterdam is al geen zonnebloemolie meer verkrijgbaar. Beeld Elisa Maenhout

Om tekorten tegen te gaan, wordt de verkoop van zonnebloemolie in supermarkten soms beperkt. Jumbo en Plus geven nog maximaal één fles mee per klant. Desondanks is het product in sommige winkels al niet meer verkrijgbaar, zonnebloemolie zou momenteel zelfs worden gehamsterd.

FNLI, de koepelorganisatie van de levensmiddelenindustrie, meldt dat voedselverwerkende bedrijven naarstig op zoek zijn naar alternatieve producten. Zonnebloemolie wordt in duizenden voedselproducten verwerkt, waaronder chips, koekjes, broodbeleg en babyvoeding. Volgens een woordvoerder van supermarktkoepel CBL gaat het bij veel producten om lage doseringen, waardoor het goed vervangbaar is door andere plantaardige oliën. Er zijn meerdere opties, waaronder raapzaadolie, lijnzaadolie en palmolie.

Extra kosten

Als het ingrediënt in een product wordt vervangen, zal de producent het etiket aanpassen. De overstap naar andere plantaardige oliën en het aanpassen van de verpakking gaat leiden tot extra kosten voor bedrijven. De voedselbranche kan de kosten maar beperkt opvangen, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie FNLI. Als gevolg gaan de prijzen in de supermarkt ook oplopen.

FNLI voorspelt dat de alternatieven voor zonnebloemolie door de verhoogde vraag tevens duurder zullen worden. De ketenorganisatie voor oliën en vetten, MVO, garandeert echter dat andere plantaardige oliën in voldoende mate beschikbaar zijn in Europa en dat er geen tekorten dreigen.

Frituursector

ProFri, de branchevereniging van snackbars en cafetaria’s, heeft laten weten dat stevige prijsstijgingen in de frituursector onvermijdelijk zijn. ‘Je hoeft niet in zonnebloemolie te frituren, er zijn veel alternatieven. Maar die worden ook duurder als heel veel bedrijven daar ook naar kijken,’ zegt directeur Frans van Rooij. Zijn sector kampt al met hogere kosten door de stijgende energieprijzen.

Van Rooij ziet het hamstergedrag in de frituurbranche. ‘Niet alleen mensen in de supermarkt hamsteren, maar ook allerlei bedrijven proberen zoveel mogelijk zonnebloemolie veilig te stellen.’

In heel Europa slaan consumenten überhaupt aan het hamsteren. In Noord-Italiaanse supermarkten is geen pak pasta meer te krijgen en in Noorwegen zijn de jodiumpillen zo goed als op. Ook in Nederland is er een run op jodiumpillen, waardoor de tabletten nu op rantsoen zijn gesteld. Het pilletje zou moeten helpen tegen de straling van een kernwapen, maar experts zijn verdeeld over de werking.