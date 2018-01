Zonne-energie in trek door aantrekkelijke prijs zonnepanelen en zeker rendement

In totaal ligt er nu voor 12,1 vierkante kilometer aan zonnepanelen op daken en op velden, die samen 2,2 procent van alle stroom in Nederland produceren. Volgens bureau Good!, dat woensdag zijn jaarlijkse rapport over de ontwikkeling van zonne-energie uitbracht, is dat nog maar een schijntje van wat er mogelijk is. In totaal komt maar liefst 5.500 vierkante kilometer in aanmerking om zonnepanelen op te leggen.



De groei komt ten dele door de aanhoudende daling van de prijs van zonnepanelen, die tegenwoordig vooral uit Vietnam komen. Vorig jaar daalde de prijs met bijna 25 procent. Maar de belangrijkste reden voor de snelle groei is het mooie en zekere rendement dat met zonnepanelen te behalen is. Volgens Milieu Centraal is het rendement op zonnepanelen voor particulieren rond de 6 procent per jaar. Daarmee is de investering in ruim zes jaar terug te verdienen.