Zo verdiende een investeerder uit Qatar 23 miljoen euro aan vier flats in Utrechtse wijk Kanaleneiland

In de net gerenoveerde benedenwoning van Josje (32) met een in het oog springend groot, wit keukenblok in de centrale ruimte ligt een brief van de PvdA op tafel. 'Over uw rug is grof geld verdiend', luidt de aanhef. Sinds half oktober woont ze met haar vriend in de huurwoning van 78 vierkante meter met een bescheiden tuintje aan de Marshalllaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.