Zo makkelijk is dat niet, de kolencentrales weer in gebruik nemen

De eigenaar van de Onyx-kolencentrale op de Eerste Maasvlakte maakte op 31 maart 2022 bekend het eerdere sluitingsplan in te trekken. Beeld Arie Kievit

Gazprom levert geen gas meer aan Nederland en er zijn diverse opties om dat gemis op te vangen. De minst ingrijpende oplossing is het gas (2 miljard kuub) elders vandaan te halen. Het Nederlandse gashandelshuis GasTerra zegt al nieuwe contracten te hebben gesloten om de komende maanden aan de vraag van zijn klanten te voldoen. Deels is dat vloeibaar gas. Wel zal dat duurder zijn dan het Russische gas.

Wat nog boven de markt hangt, is dat Rusland ook grote Europese landen als Duitsland en Italië gaat afknijpen – dan dreigt er acute schaarste. Daarom klinkt er alom een roep om het gebruik van aardgas te verminderen. De luidste roep is om de kolencentrales weer in gebruik te nemen die dit jaar zijn stilgezet om de klimaatdoelen te halen. Het verstoken van kolen kan ongeveer 10 duizend kuub per minuut aan aardgas besparen, dat nu in gasgestookte elektriciteitscentrales wordt verbrand om aan de stroomvraag te voldoen. In een half jaar zou je dan het Russische gas hebben ‘teruggewonnen’.

Wie roepen dat?

Sommige energie-experts en een aantal Tweede Kamerleden rechts van het midden, onder wie die van de coalitiepartijen CDA en VVD. Die laatste partij riep minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie op de heropening van de kolencentrales via een spoedwet voor te bereiden. D66 en alles links van het midden willen dat niet.

Hoe zat het ook alweer met die kolencentrales?

Om de klimaatdoelen te halen, door Urgenda in een rechtszaak afgedwongen, heeft het kabinet vorig jaar (met instemming van het parlement) besloten dat drie Nederlandse kolencentrales tot 2025 hooguit nog maar 35 procent van hun normale jaarcapaciteit mogen draaien. De drie centrales (eentje, de Onyx, is eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Riverstone, de twee andere zijn in handen van de Duitse energiemaatschappijen RWE en Uniper) zitten inmiddels aan hun plafond en staan dus zo goed als stil. Daarvoor krijgen ze een zeer genereuze vergoeding, gebaseerd op een hoogst ongelukkige peildatum vlak voor Kerst, toen de winstmarges voor kolencentrales een paar dagen een historisch hoge piek vertoonden. De vergoeding voor de drie uitbaters loopt in de miljarden. Dit is in een wet vastgelegd.

Wat willen de uitbaters nu?

Die willen best gaan draaien, maar willen er niet op achteruitgaan. De winstmarges zijn nu kleiner dan in december. Dat betekent dat de centrales op dit moment meer verdienen door stil te staan dan er zou worden verdiend door te gaan draaien. Zeker als de eigenaren ineens weer steenkool moeten gaan inkopen; de zwarte bergen die nog bij de centrales liggen, zijn hooguit goed voor een week. De benodigde steenkool is duur en er zijn meer kapers op de kust: Nederland is niet het enige land dat mogelijk wil terugvallen op de brandstof die nog uit het stoomtijdperk stamt.

Hoeveel gaat dat kosten?

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zullen de bedrijven in elk geval ‘een prikkel’ krijgen om weer aan het werk te gaan. Volgens André Bosman van Uniper is de situatie nu zo ingewikkeld – centrale aan, uit, aan, straks weer uit – dat eigenlijk niet meer uit te rekenen is hoe hoog de vergoeding moet zijn. Hij verwacht ouderwets handjeklap met de overheid: loven en bieden tot er een bedrag uit rolt dat voor beide partijen redelijk is.

En hoelang gaat dat duren?

Er zijn gesprekken gevoerd en het gevoel van urgentie is volgens de woordvoerder van EZK de afgelopen twee maanden wel gegroeid. Bosman van Uniper moet daarom lachen: de gesprekken waren vooral verkennend en duiden nog niet op grote haast. Het wachten is op een brief van minister Jetten van EZK aan de Tweede Kamer, waarin hij allereerst zal zeggen hoeveel vergoeding de centrale-uitbaters krijgen voor het stilstaan en daarnaast wat de overwegingen zijn om de centrales eventueel weer aan te zetten. Daarna gaat de Tweede Kamer al snel op reces, dus de benodigde wet om de schoorstenen weer te laten roken, zal op zijn vroegst pas in de herfst zijn beslag krijgen, vreest Bosman.

Hoe staat het ministerie van EZK erin?

De klimaatwinst staat nog steeds voorop. Dus houdt het kabinet vooralsnog vast aan het 35-procentsplafond, zegt de woordvoerder. Hij wijst erop dat er, als de centrales weer gaan draaien, andere maatregelen moeten worden getroffen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen (anders dreigt er weer een rechtszaak).

De inschatting van de minister is dat er nog genoeg speling in de markt is om het gat van het Russische gas op te vangen. Mocht de situatie veranderen en er meer landen afgesloten worden, dan verandert die afweging ‘misschien’ ook. Volgens vertegenwoordigers van de industrie is het dan echter te laat. ‘Dan is er meteen een acuut gastekort’, zegt Hans Grünfeld van VEMW, de vereniging van industriële grootverbruikers. ‘We lopen net als tijdens de coronapandemie achter de feiten aan.’

Betekent het inzetten van kolencentrales dat er meer gas voor de winter kan worden opgeslagen?

Gas dat niet wordt verbrand, kan in theorie worden opgeslagen. Maar dat gaat niet vanzelf: daar moeten de energiebedrijven wel zin in hebben (lees: winst mee kunnen maken). Dat is het geval als aardgas in de zomer voor een lagere prijs te koop is dan wat de bedrijven er in de winter voor kunnen vragen. Door de huidige hoge gasprijzen is het risico echter groot dat ze verlies lijden.

Daarom heeft het ministerie van EZK een subsidieregeling (van maximaal 600 miljoen euro) bedacht om energiebedrijven te verleiden meer gas op te slaan in gasopslag Bergermeer bij Alkmaar, die vorig jaar door Gazprom expres werd leeggelaten. Dat gaat via een soort aanbesteding. Het ministerie hoopt dat er ook zonder inzet van kolencentrales genoeg gas op de markt beschikbaar is om opgeslagen te worden. De resultaten van de aanbesteding zouden eigenlijk al bekendgemaakt zijn, dus het kan zijn dat de belangstelling bij marktpartijen niet al te groot is. In dat geval zou het staatsbedrijf EBN gaan proberen het gas op de markt te gaan kopen.

Stel dat het misgaat: Rusland draait de gaskraan naar Duitsland dicht, Nederland krijgt de gasopslagen niet goed gevuld of de winter is kouder dan normaal. Is er dan een plan voor wie van het gas af moet?

Nee. Er is wel een Bescherm- en Herstelplan Gas, waarin de maatregelen staan die kunnen worden ingezet om de gasvraag te verminderen, maar daarin zijn nog geen harde keuzes gemaakt. Zoals: moet de sierbloemteelt worden afgeschakeld? Er is wel een plan voor een ‘besparingstender’, een methode die ook door luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt om bij overboekingen passagiers te verleiden hun tickets op te geven. Gasgebruikers doen een soort aanbod tegen welk bedrag zij X procent minder gas beloven af te nemen. Aan de hand van die biedingen kan de overheid eerst de goedkoopste aanbieders afschakelen en vervolgens de steeds duurdere. Deze tender is echter nooit uitgevoerd. VEMW dringt erop aan dat zo snel mogelijk te gaan doen.

Interessant: de overheid en VEMW denken dus dat de industrie pas minder gas gaat gebruiken als zij daarvoor betaald krijgt. Van consumenten wordt verwacht dat zij de thermostaat gratis een graadje lager zetten.

Is het heropenen van het Groningenveld een optie, zoals de Mijnraad adviseert ?

De aller-, aller-, allerlaatste. Vooralsnog.