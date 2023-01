Zitten vuurvreters van Stella ook in crisis ‘nieuwe economie’?

In bluf kon de koning van de e-bike concurreren met die van de elektrische auto. ‘Groei heb je nodig om je droomdoelen te bereiken’, zei Stella-oprichter Daan van Renselaar uit Nunspeet twee jaar geleden in het koffietafelboek LEF. ‘Wij houden geen rekening met 5 procent groei, eerder met 50 procent groei. Daar maak ik de begroting op en dat geeft ons dus ook echt wel power en druk. Sommige mensen houden daar niet van; die hebben het liever wat rustiger, die voelen zich beter in een stabiele werkomgeving. Dan zit je bij Stella verkeerd. Hier heb je echt de vuurvreters; die wíllen de markt pakken, het land veroveren.’

Elon Musk had het kunnen zeggen over Tesla. En de carrières van de entrepreneurs gingen ook wel een beetje gelijk op. Alleen is de eerste in omvang King Kong en de andere het doodshoofdaapje van Pippi Langkous. Alles in de autolanden van de Verenigde Staten is zoveel groter dan in fietsland Nederland.

Op het moment dat Musk zijn eerste versie van de Tesla lanceerde, kwam Daan van Renselaar met zijn eerste Stella. Dankzij een gewiekste reclamecampagne in de dagbladen en een uitgekiend net van servicestations werd hij marktleider.

Nu Tesla ineens de tegenwind voelt, zit ook Stella in zwaar weer. In de laatste maanden van vorig jaar bood het bedrijf zijn e-bikes onder de kostprijs aan. Begin december kwam de aap uit de mouw. Het jaarlijkse personeelsfeest, dat gepland was op 16 december, werd geannuleerd vanwege de ‘slechte marktomstandigheden en de vereiste maatregelen die Stella hierdoor moet nemen’. ‘Dat versterkt eerdere signalen dat Stella een liquiditeitsprobleem zou hebben, omdat het moet voldoen aan allerlei afnameverplichtingen’, schreef NieuwsFiets.nu op 3 december. Wilco van de Kamp, die samen met Van Renselaar aan de wieg had gestaan van Stella, bleek te zijn vervangen door crisismanager Ulrich Notschaele, die nu een reorganisatie moet doorvoeren. Ook twee andere bestuurders kondigden hun afscheid aan.

Oorzaak van de problemen zou zijn dat Stella uit angst voor toeleveringsproblemen die zich voordeden tijdens de coronapandemie een enorme voorraad fietsen en onderdelen had aangelegd. Maar die voorraad ging pijn doen toen de markt voor e-bikes in 2022, anders dan was gehoopt, verslechterde in plaats van aantrok. Ook andere e-bike-fabrikanten als het Taiwanese Giant zouden met grote voorraden in hun maag zitten. En onlangs bleek VanMoof – de BMW onder de e-bikes – diep in de verliezen te zijn gekomen.

Stella zou nog wel winstgevend zijn. Maar de liquiditeitsproblemen leidden ertoe dat de aandeelhouders, naast Van Renselaar ook keukenfabrikant Ben Mandemakers, acht miljoen euro moesten bijstorten. De schuld zou zijn vervijfvoudigd tot 35 miljoen. Het FD meldde deze week dat Stella nu uitgaat van een omzetdaling van 10 procent in 2023. Dat is wel wat anders dan de 50 procent groei die de vuurvreters van Stella twee jaar geleden nog voor ogen hadden. Als er één economie is ingestort, dan is het wel de nieuwe economie, waar de bluf ineens voor bescheidenheid moet worden ingewisseld.