Zijn woningcorporaties winstmachines geworden?

Zijn de woningcorporaties dus winstmachines?

Bij die stelling van de Woonbond passen wel wat nuances. Dat de huren de afgelopen jaren flink zijn gestegen is deels een gevolg van de verhuurdersheffing, de belasting die corporaties sinds 2013 moeten betalen over de verhuur van hun sociale huurwoningen, zegt Max Norder, voorzitter van vereniging van woningcorporaties Aedes. Dat geld moest ergens vandaan komen, dus draaiden de huurders uiteindelijk op voor de belasting in de vorm van extra gestegen huren.



En 'winst' is in dit geval een ongelukkige term, vindt Norder. Het is niet alsof het geld van de corporaties verdwijnt naar een Zwitserse bankrekening of een mojito's slurpende aandeelhouder op een Caribisch strand. 'Ik vind het verhaal van de Woonbond erg kortzichtig. Een woningcorporatie is geen bedrijf, maar een stichting waar elke euro ten goede komt aan de huurders.'



De corporaties hebben de extra huuropbrengsten de afgelopen jaren gebruikt om hun spaarpot te vullen, legt Norder uit. Dit geld gebruiken ze de komende jaren om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen en oude woningen duurzamer te maken. 'We zijn het er allemaal over eens dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Daarom verdubbelen we de komende jaren het aantal nieuwe woningen, van 17 duizend per jaar naar 34 duizend in 2020. Daarvoor moet je wel geld hebben.'



Hetzelfde geldt voor de verduurzaming van oude woningen - denk aan betere isolatie en schonere energie. De Zwijndrechtse woningcorporatie Woonkracht10 bijvoorbeeld wil zijn 11 duizend woningen in 2035 gasloos maken en in 2050 CO2-neutraal, vertelt voorzitter Erwin Zwijnenburg. 'Voor Woonkracht10 alleen al gaat dat 200 miljoen euro kosten.' Van deze investeringen profiteren sociale huurders uiteindelijk ook, in de vorm van een lagere energierekening, zegt Norder.