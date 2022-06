Zijn we echt getuige van een loongolf? Hoog tijd om de geldillusie door te prikken

De loonsverhogingen die vakbonden en werkgevers afspreken in recente collectieve arbeidsovereenkomsten zijn hoger dan voorheen. Volgens werkgeversvereniging AWVN beliep de gemiddelde cao-loonstijging in mei 3,8 procent. Ook in maart en april was de loonstijging groter dan 3 procent. Zijn we getuige van een loongolf?

Ja, maar alleen in de zin dat de nominale cao-lonen sneller stijgen dan we lange tijd gewend waren. Het is echt waar (er komen meer euro’s binnen), maar het is toch gezichtsbedrog (want voor die euro’s kun je minder kopen). De menselijke soort lijdt aan een aandoening die economen en gedragswetenschappers geldillusie noemen.

Stijgt mijn loon met 2 procent terwijl er 1 procent inflatie is, dan stijgt mijn ‘reële’ loon met 1 procent. Ik kan met mijn nieuwe loon 1 procent meer kopen. Stijgt mijn loon met 4 procent bij een inflatie van 5 procent dan daalt mijn reële loon met 1 procent. Ik kan met mijn nieuwe loon 1 procent minder kopen. In het tweede geval ben ik dus slechter af dan in het eerste.

Maar zo voelt het niet omdat we aan geldillusie lijden. We kijken naar het grotere binnenkomende bedrag aan euro’s, en denken beter af te zijn met die 4 procent dan met die 2 procent loonsverhoging.

Andersom werkt het net zo. De hypotheekrente, lezen we in de krant, is spectaculair aan het stijgen. Dit jaar is-ie al verdubbeld! Klopt, maar dat is de nominale rente, de rente in euro’s. De reële rente, ontdaan van geldillusie, is juist keihard aan het dalen. De inflatie stijgt dezer dagen immers veel sneller dan de rente. Geld lenen is de afgelopen tijd goedkoper geworden, niet duurder. We zijn niet slechter af als we dit jaar een hypotheek afsluiten, maar juist beter af dan vorig jaar.

Het zit diep hoor, die geldillusie. Gedragswetenschappers hebben er allerlei experimenten mee gedaan. Als er in een bepaalde situatie nul inflatie is en de lonen worden met 2 procent gekort dan beoordelen mensen dat door de bank genomen als erg onredelijk. Maar als, in overigens dezelfde situatie, de lonen met 2 procent stijgen bij 4 procent inflatie, dan kan dat volgens velen van ons prima door de beugel. Huh? Ja, echt.

Je zou kunnen zeggen dat we dit experiment op dit moment in Nederland in het groot aan het herhalen zijn – met precies dezelfde uitkomst. De reële lonen zijn hard aan het dalen als gevolg van de hoge inflatie. En als vakbonden minder dan de helft van het koopkrachtverlies weten op te vangen met cao-loonstijgingen dan praten we over een loongolf. We doen alsof de factor arbeid ineens aan het winnen is van de factor kapitaal, terwijl de werkelijkheid, ontdaan van geldillusie, precies het omgekeerde laat zien. Arbeid wordt goedkoper, niet duurder.

Zou ik u de casus voorleggen van een land waarin geen inflatie is en wordt voorgesteld de lonen met 5 procent te korten, zou u dat dan ‘fair’ vinden? Vast niet. Waarom is het dan wel oké als de lonen in Nederland met dik 3 procent stijgen bij een inflatie van dik 8 procent? Omdat u lijdt aan geldillusie.

Het is te verhelpen hè. Geldillusie is bij stabiele en lage inflatie helemaal niet zo schadelijk, helpt zelfs bij het snel nemen van beslissingen. Maar in een situatie als de huidige moeten we de illusie doorprikken. Er even bij stilstaan. Waarvan akte.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.