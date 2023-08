Zijn vrouw had genoeg van het sportieve kamperen, en dus bedacht Gert IJszenga deze tenttrailers

Directeur Gert IJszenga met de bedrijfshond bij een Campooz-vouwwagen in de werkplaats in Assen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het uitdenken van het vouwproces van zijn tenttrailers levert Gert IJszenga doorgaans niet de grootste hoofdbrekens op. Hij heeft geen technische opleiding, maar wel veel technisch inzicht, zegt hij. ‘Als ik mijn ogen dichtdoe, kan ik door mijn ontwerp lopen alsof het al bestaat. Reken je het later uit, dan klopt het ontwerp technisch helemaal.’

IJszenga (59) was in 2015 een van de drie oprichters van Campooz. Dat was ver na de glorietijd van de Alpenkreuzer, de zware Oost-Duitse tentcaravan waarmee tienduizenden Nederlanders het kamperen en het buitenland ontdekten. Zijn vrouw had genoeg van het sportieve kamperen: ‘Ik wil nu weleens rechtop kunnen staan in de tent.’ De overstap naar een caravan of een vouwwagen zat er niet in. Te burgerlijk en oubollig.

Gat in de markt

IJszenga begon toch te schetsen aan zijn eigen vouwwagen; een aanhanger met een uitvouwbare tent. Je kunt er één maken, maar ook meteen een hele serie, besprak hij met zijn ondernemende vriend en marketeer Raoul Veldink (49). De verkoop van vouwwagens was al sinds de jaren tachtig in verval, zagen zij. Maar ook: er was al jaren geen vernieuwing, in techniek of ontwerp en marketing. Was dat vouwkamperen nou voorgoed verleden tijd? Of zat daar een gat in de markt? ‘Deze sector had een slecht en saai imago. Dat was voor ons een trigger.’

Ze besloten er ‘voor 200 procent’ voor te gaan, samen met Hans Dijkstra (60), die eerder zijn aanhangwagenbedrijf had verkocht, maar nog wel een grote lege loods had staan. Ze wilden ‘meteen een nieuw merk vouwwagens bouwen’, maar dan wel met een stoerder ontwerp en ‘eigenzinniger’ namen voor hun eerste modellen dan de concurrentie. Met hun eerstelingen ‘Fat Freddy’ en de ‘Lazy Jack’ wilden zij zo ver mogelijk uit de reuk blijven van die aloude Alpenkreuzer (waarvan de fabricage stopte in 2016, maar in 2017 weer werd opgepikt door een Nederlands bedrijf).

In de nieuwe assemblagehal van Campooz, een voormalige koekjesfabriek aan de rand van Assen die in mei werd betrokken, oogt alles opgeruimd en tot in de puntjes georganiseerd. IJszenga heeft een bonte carrière achter de rug, als onder meer fotograaf, logistiek specialist en crisismanager. Wat hij daaraan ontleende was een scherp oog voor efficiency. ‘Tijdens de productie wil je geen meter te veel maken. Ik ben ook erg van modulair denken. We hebben nu vijf modellen, maar houden het aantal onderdelen zo klein mogelijk. We brengen steeds een nieuw product, maar onderhuids wel met altijd dezelfde aanhanger en een beperkt assortiment tentstokken en tentdoek.’

Paspoort Bedrijf: Campooz Waar: Assen Sinds: 2015 Aantal werknemers: 35 vast, 3 los. Omzet 2022: 5,5 miljoen euro

In losse onderdelen

Aan de oostkant van de productiehal begint het met de losse onderdelen van de aanhangwagens. Voorheen werden de wagens opbouwklaar geïmporteerd uit Duitsland, maar sinds kort nu in losse onderdelen. Dat scheelt veel geld, alleen al in transport: ‘Vroeger gingen er achttien kant-en-klare aanhangers op een trailer, in losse stukken meer dan honderd.’

Zit de aanhanger in elkaar, dan schuift deze een paar meter verder, voor de montage van een stalen klapframe op de randen van de bak en een basisplaat voor het matras en de uitvouwtent. Het frame is gemaakt in een sociale werkplaats in Nederland, het zelfbedachte matras in een van de Baltische staten.

Het werk aan de Campooz-vouwwagens. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Weer even verderop wordt de tent bevestigd. Het vouwhuis is gemaakt in een van de twee naaiateliers waarmee Campooz werkt, een in het Verre Oosten en een andere in Spanje. Bij die fabrikanten zijn de schetsen van IJszenga omgezet in de definitieve technische ontwerpen. ‘Dat kan daar dit het best gebeuren, want zij hebben de mensen en de machines.’

Dat de verkoop van tenttrailers weer oploopt, bleek onlangs uit cijfers van brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI). In 2022 werden bijna 3.200 nieuwe vouwwagens verkocht. Dat zijn er bijna 600 meer dan een jaar eerder en 1.200 meer dan twee jaar geleden. De KCI denkt dat Nederland in totaal ruim 100 duizend vouwwagens telt. Dat is een schatting, want er bestaat geen registratieplicht – anders dan voor de 480 duizend caravans en 180 duizend campers in Nederland.

Marktleider

Nog geen tien jaar na de oprichting mag Campooz zich met bijna een kwart van de verkopen in Nederland marktleider noemen en loopt het ook elders in Europa al aardig, met dealers in onder meer Duitsland en Frankrijk. De toekomst van het bedrijf ziet er goed uit, denkt IJszenga. De snelle opkomst van de elektrische auto zou de onderneming zelfs een extra zetje kunnen geven. De autobatterij gaat immers langer mee met een platte vouwwagen aan de trekhaak dan met een grote windvanger als de caravan.

Tegelijkertijd wil Campooz ook meeliften op de populariteit van juist die grotere broers van de tenttrailer. Met een eigen aanbod van luifels en voortenten voor caravans en campers wordt sinds een jaar ook die markt aangeboord. Van de totale omzet komt nu al zo’n 15 procent uit de verkoop van die hulpstukken. Hetzelfde geldt voor het eigen merk Rebel Outdoor voor kampeerbenodigdheden, uiteenlopend van servies tot thermoskannen.

Met die verbreding moet de Campooz-groep minder kwetsbaar worden voor eventuele tegenvallers in de tenttrailers. Maar ook daar zijn grenzen. De verkoop van een eigen lijn safaritenten (te verkopen aan campinghouders voor de glamping-vakantieverhuur) wordt even op een laag pitje gezet. ‘We willen ons niet verslikken in vier businessunits, maar concentreren ons voorlopig op tenttrailers, de extra’s voor caravans en de kampeerbenodigdheden.’

De groei heeft de onderneming in veel opzichten veranderd, beseft IJszenga. Het lekker snelle en impulsieve van de begintijd is weg. Mede-oprichter Dijkstra, de aanhangwagenspecialist, was al uitgekocht. Onlangs heeft ook collega Veldink zijn vertrek aangekondigd. ‘Hij mist de dynamiek van de start-up’, zegt IJszenga. ‘Daar kan ik alleen maar begrip voor opbrengen. Het gaat nu ook om zaken als structuur, productieritme en goed overleg met personeel. Zo is echt een nieuw bedrijf ontstaan.’