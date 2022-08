Zijn rigide arbeidsmarkten beter voor de productiviteit?

Als de economie hapert, is flexibilisering van de arbeidsmarkt, snoeien in regels en meer marktwerking het recept van talrijke economen. Het IMF zweert erbij.

Ook de EU en de ECB roepen al jaren dat de Zuid-Europese landen hun economieën moeten hervormen, hetgeen een eufemisme is voor soepeler ontslag, grotere differentiatie in de lonen, karige uitkeringen en meer prikkels om te gaan werken. Pas dan zullen de munten van de zeurolanden weer in de pas lopen van die van de neurostaten.

Maar hiermee wordt mogelijk het paard achter de wagen gespannen. Op de economensite Me Judice legt emeritus-hoogleraar Alfred Kleinknecht een vinger op de zere plek. Hervormingen van arbeidsmarkten vertragen de innovatie. Overal waar ingrijpende hervormingen van arbeidsmarkten plaatsvinden, verzwakt de productiviteitsgroei. In een heel aantal rijke Oeso-landen is de productiviteitsgroei sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo laag als in de laatste 15 jaar. De neoliberale hervormers hadden het tegendeel verwacht. Het is een vreemde paradox: ondanks robotisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie daalt de productiviteitsgroei.

Diverse ‘rigiditeiten’ zoals ontslagbescherming, centraal uitonderhandelde cao’s, of sterke vakbonden mogen vanuit neoklassiek oogpunt misschien schadelijk zijn voor de economie, maar ze zijn juist nuttig voor innovatie. Omdat markten nu concurrerender zijn, werken ze juist slechter.

Een van de redenen is dat soepeler ontslag meer macht geeft aan het management. Zonnekoningen kunnen daardoor een angstcultuur creëren die leidt tot risicomijdend gedrag op de werkvloer. Soepel te ontslagen werknemers ontwijken dan risicovolle, maar potentieel zeer winstgevende opties. Daarnaast leidt toenemende mobiliteit ook tot minder loyaliteit aan het bedrijf. Daardoor investeren bedrijven meer in toezicht en controle om bijvoorbeeld te voorkomen dat bedrijfsgeheimen worden gelekt. De managementbureaucratieën leiden niet alleen tot hogere overheadkosten maar kunnen ook de autonomie van creatieve mensen beperken. Bij meer mobiliteit lonen ook investeringen in bedrijfsspecifieke scholing minder. ‘Langdurige verbintenissen met een bedrijf zijn voor economen een verfoeilijke arbeidsmarktrigiditeit. Maar ze zijn juist nuttig voor innovatie. Vandaar ook dat de VS met hun flexibele arbeidsmarkt het zo slecht hebben gedaan in hun ‘oude’ economie, getuige de Amerikaanse ‘Rust Belt’, aldus Kleinknecht.

In een traditionele economenvisie zijn ook centrale loonvorming – en cao’s – een rigiditeit op de arbeidsmarkt. Maar het voordeel is dat deze rigiditeit achterlopers tot modernisering dwingt, terwijl zij bij decentrale onderhandelingen loonoffers kunnen vragen als alternatief tot modernisering. Innovatieve bedrijven hebben juist het vooruitzicht op barrières tot markttoetreding en monopoliewinsten nodig als prikkel om de risico’s en onzekerheden van innovatie te aanvaarden. En om verliezen uit mislukte projecten te kunnen opvangen.

Kortom, het neoliberale model heeft met beter werkende markten veel mensen aan (vooral laag betaald) werk geholpen, maar heeft ook innovatie en productiviteitsgroei ondermijnd. Daardoor groeit de koek die we jaarlijks extra kunnen verdelen intussen nauwelijks meer. Het ouderwetse model met een starre arbeidsmarkt, meer regels en minder marktwerking is beter voor de innovatie.

Misschien zou het tijd zijn om daar serieus over na te denken.